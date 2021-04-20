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Известия.ru

NASA запустит телескоп для ловли частиц с границ Солнечной системы

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Источник изображения: Фото: NASA/Goddard Space Flight Center

Агентство NASA разработало зонд-телескоп SHIELDS, который предназначен для исследования гелиосферы (области околосолнечного пространства, которая обеспечивает защитой все объекты Солнечной системы) и детектирования частиц, попадающих в Солнечную систему из межзвездного пространства.

Отмечается, что первый полет подобной суборбитальной ракеты с телескопом на борту будет осуществлен с ракетного полигона Уайт-Сэндс в Нью-Мексико 19 апреля.

Целью миссии SHIELDS является изучение межзвездных частиц, которые, в свою очередь, попали в Солнечную систему. Ученые хотят получить важные данные об этих частицах, которые позволят узнать о ближайших границах межзвездного пространства.

«Это действительно самая дальняя граница, которую мы можем изучить. Мы всё еще очень мало знаем о том, что находится за этой границей. К счастью, нам могут помочь в этом частицы межзвездного вещества, которые, пройдя через эту границу, попадают в Солнечную систему», — приводит NASA слова главного исследователя миссии SHIELDS, космического физика из Аризонского университета Уолта Харриса.

При этом уточняется, что зонд-телескоп размещен на борту ракеты, которая уже через несколько минут после запуска достигнет высоты около 300 км. Затем аппарат сфокусируется на «носовой» части гелиосферы для того, чтобы уловить свет от прибывающих атомов водорода.

По словам ученых, подобное изучение частиц позволит узнать, каким в действительности является текущий участок межзвездного пространства. Эти данные будут также полезны для будущего поколения, заверяют специалисты.

Ранее в этот день стало известно, что беспилотный вертолет Ingenuity провел первый испытательный полет на Марсе. При этом отмечалось, что данный аппарат стал первым подобным инструментом, который провел полет на другой планете.

Он поднялся над поверхностью Марса примерно на 3 м и продержался на этой высоте около 30 секунд, после этого вертолет совершил посадку. Дрон передал на Землю снимки со своей видеокамеры.

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