Керсти Кальюлайд, президент Эстонии: «Мы потеряли последние иллюзии насчет России» (Le Monde, Франция)

Призывая к «стратегическому терпению», президент Эстонии выступает за интеграцию Украины в НАТО и Европейский Союз. Она больше не питает иллюзий по поводу России, которая тридцать лет назад могла бы встать на демократический путь развития, и сожалеет, что этого не произошло.

Керсти Кальюлайд является президентом Эстонии с 2016 года. Эта прибалтийская республика с населением 1,3 миллиона человек восстановила свою независимость в 1991 году после распада СССР. Она дала интервью в субботу 17 апреля в рамках программы "Internationales" на канале TV5Monde совместно с редакцией "Монд".

- В то время, когда между Москвой и Украиной нарастает напряженность, как вы оцениваете свои отношения с Россией?

- Они ничем не отличаются от других европейских стран. Нужно понимать, что Россия - наш сосед. Эстонцы работают в России, а русские студенты приезжают учиться в Эстонию. У нас есть много вопросов, которые нужно решать вместе, том числе в области транспорта или окружающей среды. Нам также нужно помочь российскому гражданскому обществу, объясняя, что такое демократия. Тридцать лет назад мы действительно думали и верили, что Россия пойдет по тому же пути развития, что и мы, чтобы стать демократической страной, со свободной рыночной экономикой, возможно, даже членом Европейского Союза. И нам жаль, что этого не произошло.

- Судьба Алексея Навального, заключенного в тюрьму по возвращении после лечения в Германии после отравления, показывает, что Россия становится все более авторитарной страной. Вас это пугает?

- Нет, это нас не пугает, потому что мы являемся членами НАТО, которая обеспечивает безопасность Северной Европы. Но мы потеряли последние иллюзии, как и в Европе в целом. Мы находимся в неудобной ситуации, которую нам хотелось бы изменить. Но мы должны проявить стратегическое терпение, потому что это быстро не делается. Меняться должна Россия, а не мы. Мы остаемся в рамках международного права, она - нет.

- Что вы думали, когда Джо Байден сравнил Владимира Путина с "убийцей"?

- Президент Байден выразил то, что мы все чувствуем, например, думая об Алексее Навальном. Провести химическую атаку против своего народа, в чем разница между Россией и Сирией? Я глубоко ценю президента Байдена, я разговаривала с ним перед его предвыборной кампанией. Он очень прямолинейный.

- Как противостоять России? Неужели Европа слишком робкая?

- Главное - оставаться единодушными в этом вопросе. Все демократические европейские страны и Соединенные Штаты должны иметь единую позицию. России надо сказать, что это она оккупирует часть Украины и не соблюдает международное право в Украине и Грузии…

- Следует ли быстро интегрировать Украину в НАТО, как призывает Киев, чтобы защитить Украину от российских угроз?

- Эстония, наряду с другими странами Балтии и Польшей, всегда поддерживала расширение НАТО и ЕС. Если мы действительно хотим помочь Украине, мы должны сказать ей, что однажды она сможет присоединиться к этим двум организациям. Я не понимаю, почему мы никогда не обсуждаем вопрос вступления расширение Украины и Грузии в ЕС. Мы должны сделать, пусть не завтра и не в ближайшие пять лет, но мы должны дать им эту возможность, чтобы эти страны развивались по демократическому пути.

- Станет ли встреча Джо Байдена и Владимира Путина гарантией победы диалога?

- Да, мы должны откровенно обсуждать проблемы, которые существуют между нами. Это очень важно для всех европейских стран. Но я не жду быстрого прорыва в этих дискуссиях. Я уверена, что президент Байден это тоже понимает.

- Что вы думаете о возможных совместных учениях России и Китая?

- Китай - экономическая держава, у которой есть достаточно времени для развития, и мы еще не знаем, как эта автократия будет использовать свою экономическую мощь в политическом плане. Иная ситуация с Россией - страной в упадке, страной с плохой демографией. У России нет времени ждать, и поэтому она пытается использовать свою деструктивную силу там, где она не требует больших затрат, чтобы сломать наше единство и наше терпение.

- Не опасаетесь ли Вы влияния России на Эстонию через русскоязычное меньшинство в вашей стране?

- На самом деле русскоязычное меньшинство - это не только русские. Очень много украинцев, белорусов, чеченцев. Здесь проживают 19 национальностей, представляющих бывшие советские республики. То, что эти люди говорят по-русски, не означает, что они думают как русские. Они любят и уважают свою свободу здесь, в Европе. Они это тем более понимают, так как у них есть родственники, которые живут в Москве или где-то еще.

- Ваша страна очень продвинулась в цифровых технологиях, и в 2007 году вы подверглись серьезной кибератаке со стороны России. Чувствуете ли вы себя особенно уязвимыми?

- Риски кибератак здесь не выше, чем где-либо в мире. В цифровом мире географии больше не существует. Поэтому мы больше не уязвимы, потому что Россия - наш сосед. Мы много работаем с Францией, чтобы бороться с подобными действиями. Американские или французские выборы подвергаются большей опасности, чем наши, потому что наша демократия менее влиятельна.

- Стоит ли доверять российской вакцине "Спутник V" в разгар пандемии?

- Если Европейский Союз разрешит эту вакцину в Европе, мы, конечно, будем ее использовать. Но нужно понимать, что "Спутник V" - это такая же вакцина, как у AstraZeneca и Johnson, сделанная на основе аденовируса. Так что у нас могут быть те же проблемы со "Спутником", что и с этими продуктами. Еще одно беспокойство вызывает наблюдение наших словацких друзей: полученные поставки не соответствовали тому, что было представлено в первую очередь, в частности европейским властям. Так что сложно понять, что такое "Спутник" на самом деле. Я также не уверена, что Россия сможет произвести обещанные миллионы доз.

Франсуаз Жоли (Françoise Joly), Филипп Рикар (Philippe Ricard)