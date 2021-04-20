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ТАСС

Запуск "Союза-2.1б" с 36 спутниками связи OneWeb запланировали на 26 апреля

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Roscosmos

В корпорации Arianespace заявили, что миссия продлится 3 часа 51 минуту

ПАРИЖ, 19 апреля. /ТАСС/. Запуск очередной партии космических аппаратов OneWeb с использованием ракеты-носителя "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат" с космодрома Восточный запланирован на 26 апреля на 01:14 по московскому времени. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе французской корпорации Arianespace.

"Следующая миссия запланирована с космодрома Восточный с космическим кораблем "Союз" 26 апреля. Планируемое время пуска - 00:14 по парижскому времени (01:14 мск)", - отметили в пресс-службе. В корпорации уточнили, что "миссия продлится 3 часа 51 минуту".

Как напомнили в компании, на сегодняшний день группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 146 космических аппаратов, планируется запуск сотен других. Предстоящий запуск должен довести число космических аппаратов OneWeb на орбите до 182.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, а 21 марта - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb были запущены в декабре 2020 года (36 аппаратов), 25 марта оттуда было выведено еще 36 спутников. Всего компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников.

Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace предполагает запуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый пуск позволит вывести на орбиту по 34-36 аппаратов.

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