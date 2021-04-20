На МКС продолжат работы по герметизации трещин

Космонавт Сергей Рыжиков также отметил, что видимых причин для сокращения сроков эксплуатации Международной космической станции пока нет

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Космонавты на Международной космической станции (МКС) продолжат работы по герметизации трещин в модуле "Звезда". Об этом сообщил космонавт Сергей Рыжиков, который в субботу вернулся на Землю.

"Степень истечения воздуха уменьшилась, но полностью [места негерметичности] не ликвидированы. Поэтому работы будут продолжены", - сказал Рыжиков в интервью телеканалу "Россия-24".

Как уточнил космонавт, на МКС был доставлен ряд приборов, которые позволили точно идентифицировать место негерметичности и локализовать его. По словам Рыжикова, членам экипажа МКС для поиска мест утечки воздуха пришлось использовать ниточки, пенопластовые шарики, чаинки. При закрытии люков они позволяли зафиксировать перемещение воздуха.

В марте Рыжиков и Кудь-Сверчков провели ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда", где обнаружили трещину и ряд возможных мест негерметичности. Все действия российские члены экипажа выполняли под руководством Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС и инженеров РКК "Энергия". Работы согласовывались со специалистами НАСА.

В середине апреля космонавт Роскосмоса Иван Вагнер сообщил журналистам, что утечка воздуха снизилась в три раза после герметизации трещин.

Сроки эксплуатации МКС

Рыжиков считает, что видимых причин для сокращения сроков эксплуатации Международной космической станции пока нет.

"Богатый опыт, накопленный на орбитальных станциях "Салют", "Мир", позволяет методически отрабатывать возможные неблагоприятные изменения либо в бортовых системах, либо в каких-то расходных материалах - во всем спектре оборудования, которое может сократить ресурс. Поэтому ресурс увеличивается уже в разы, использование модулей. И видимых причин для сокращения сроков эксплуатации станции пока, на мой взгляд, нет", - отметил он.

Космонавт подчеркнул, что вернувшиеся с МКС космонавты могут только констатировать "достаточно хорошее состояние объекта, несмотря на то что часть модулей находятся за пределами гарантийного ресурса". "Но и космонавтика не стоит на месте, техника развивается", - подчеркнул он.

Ранее Рыжиков заявил, что состояние российского сегмента МКС со времени его первой экспедиции улучшилось. Первый раз он прилетел на станцию в октябре 2016 года и вернулся на Землю в апреле 2017 года.