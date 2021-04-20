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Российская газета

Десантникам показали новую парашютную технику

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Источник изображения: Холдинг "Технодинамика" / http://technodinamika.ru

Холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" принял участие в выставке технологий и разработок "День инноваций Воздушно-десантных войск", прошедшей на базе Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. В.Ф. Маргелова. Ивановский парашютный завод "Полет" презентовал свои новейшие разработки.

Среди экспонатов, представленных в экспозиции, были как парашютные системы специального назначения, так и учебно-тренировочные. Например, "Кадет-100", который предназначен для первоначальной воздушно-десантной подготовки и боевых прыжков с высоты от 150 до 4000 метров. Специалисты "Полета" продемонстрировали также новинку в линейке запасных парашютов - "З-7". Он имеет увеличенную полетную массу - 160 кг против 140 кг у предшественника "З-5".

Также эксперты "Полета" рассказали о парашютной системе специального назначения "Стайер". Она предназначена для десантирования специальных подразделений и силовых структур с высоты от 700 до 10 000 метров на скорости от 140 до 350 км/час с весом до 180 кг. В 2020 году группа российских десантников с помощью системы "Стайер" впервые в мире совершила прыжок в условиях Крайнего Севера с нижней границы стратосферы.

Особый предмет гордости предприятия - электронный парашютный страхующий прибор. Устройство анализирует высоту, на которой находится человек, и скорость, с которой он снижается. Если показатели выходят за пределы нормы, оно открывает запасной парашют автоматически, перерезая расчековочную петлю. В России аналогов этому прибору нет.

Этот электронный страхующий прибор создан как альтернатива зарубежным аналогам. Он прост в эксплуатации и надежен. Например, даже после посадки на воду здесь не придется менять фильтр. Прибор можно размещать в ранцах спортивных парашютных систем или использовать в составе парашютов специального назначения.

"Для военных мы интегрировали в прибор функцию ручной установки давления в точке приземления. Она позволяет включать устройство даже на борту летящего самолета. Это экономит время, если отряд, например, подняли по тревоге. Не придется настраивать оборудование на земле, как делали раньше. Можно будет сразу пониматься на борт и задать необходимые параметры уже в воздухе", - отметил Игорь Насенков, гендиректор холдинга "Технодинамика".

Специалисты "Полета" также приняли участие в деловой программе, которая проходила в рамках выставки. Заместитель главного конструктора Дмитрий Маляев выступил с докладом на круглом столе, посвященном развитию парашютно-десантной техники, и рассказал о перспективных разработках предприятия и возможности их применения в воздушно-десантных войсках.


Сергей Птичкин

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Страны
Россия
Компании
Ростех
Технодинамика
Проекты
2020-й год
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