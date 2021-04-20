Российский истребитель сопроводил над Баренцевым морем военные самолеты США и Норвегии на фоне начала учений Северного флота

Истребитель МиГ-31 во время учений.

Москва. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Российские военные поднимали в воздух истребитель МиГ-31 на "перехват" над Баренцевым морем патрульных самолетов ВМС США и ВВС Норвегии, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ в понедельник.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США и самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил их над акваторией Баренцева моря", - сообщили в центре.

"После разворота иностранных военных самолетов от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили российские военные.

Ранее в понедельник Северный флот РФ сообщил о начале крупных учений в Арктике.

Самолеты США и Норвегии, приближавшиеся к госгранице РФ, были обнаружены в понедельник российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря, говорится в сообщении.

"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - сообщил Национальный центр.

Российские военные сообщили в понедельник о старте масштабного учения Северного флота, задействованы объекты в Арктике, атомные подводные лодки, авиация и ПВО. Руководит маневрами главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Учения в Арктике начались на фоне озабоченности, которую выразили США и европейские страны по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной.

В понедельник Минобороны РФ сообщило, что на учениях Северного флота особое внимание будет уделено обеспечению безопасности объектов экономической деятельности России в Арктике, проведению спасательных операций и оказанию помощи на море, разрешению возможных кризисных ситуаций в случае их возникновения, защите и обороне морских коммуникаций.

16 апреля Минобороны РФ сообщало о вылете МиГ-31 для сопровождения вдоль юго-восточного побережья Камчатки стратегического разведывательного самолёта RC-135 ВВС США.

10 апреля российские военные также поднимали в воздух МиГ-31 на "перехват" американского самолета-разведчика RC-135 над Тихим океаном.

Сверхзвуковой МиГ-31 предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до 10 воздушных целей.