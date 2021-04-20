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РИА Новости

Российский МиГ-31 перехватил самолеты США и Норвегии в Баренцевом море

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Истребитель МиГ-31
Истребитель МиГ-31.
Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС, архив

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем патрульные самолеты США и Норвегии, которые были вынуждены развернуться, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ).

По данным центра, 19 апреля российскими радарами над акваторией Баренцева моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели.

"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США и самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил их над акваторией Баренцева моря", - сказали в НЦУО.

Российские военные уточнили, что "после разворота иностранных военных самолетов от госграницы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено".

В НЦУО добавили, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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