Беспилотный вертолет NASA совершил первый полет на Марсе

Беспилотный вертолет Ingenuity провел первый испытательный полет на Марсе, трансляция в понедельник, 19 апреля, велась в Twitter NASA.

«Данные показывают: вертолет совершил успешный первый полет», — говорится в посте.

Ingenuity стал первым аппаратом, который провел полет на другой планете.

Аппарат поднялся над поверхностью Марса примерно на 3 м и продержался на этой высоте около 30 секунд, после этого вертолет совершил посадку. Дрон передал на Землю снимки со своей видеокамеры.

О начале испытаний сообщалось ранее в понедельник.

19 февраля стало известно, что аппарат Ingenuity был доставлен на Марс на борту марсохода Perseveranсe. Сообщалось, что с помощью вертолета NASA планирует изучать планету с высоты нескольких метров. Считается, что подобные дроны смогут проникать удаленно в марсианские пещеры, где возможно найти следы жизни.

Марсоход Perseverance прибыл на Марс 18 февраля. Диспетчер NASA отметила, что при посадке аппарата планово раскрылся парашют. За несколько минут до этого перед входом в атмосферу Марса специалисты NASA получили подтверждение, что маршевый двигатель отделился от ровера согласно графику.

Ровер Perseverance имеет 23 камеры и два микрофона, чтобы передать видео и звук на Марсе в HD-качестве.Специалисты будут искать признаки микробной жизни в бассейне Езеро. Отмечается, что именно там древняя река впадала в озеро, где сейчас можно обнаружить специфичные отложения.