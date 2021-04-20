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Haber7 (Турция): травма от «Байрактар ТБ2» для россиян

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Открытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
Открытие международного военно-технического форума "Армия-2019".
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Анимация, представляющая новые российские беспилотники «Ланцет», используемые для системы воздушного минирования, возмутила турецкую общественность. По мнению турецкого эксперта, этим роликом Россия делает сигнал Турции, так как на прицел берутся якобы турецкие БПЛА «Байрактар TB2».

Российский канал опубликовал анимацию о том, что дрон-камикадзе под названием "Ланцет" способен уничтожить и "Байрактар ТБ2" (Bayraktar TB2), производимый Турцией.

На телеканале "Россия 1" была опубликована анимация, представляющая новые БПЛА, которые производятся ZALA AERO, входящим в российский концерн "Калашников", и являются основой системы "воздушного минирования". Эксперт в области безопасности и противодействия терроризму Абдулла Агар (Abdullah Ağar) отметил, что в анимации берутся на прицел "Байрактар ТБ2" и дается сигнал Турции.

Агар: дает сигнал

"Травма от вооруженных БПЛА "Bayraktar" для россиян! Представляя дроны российского производства под названием "Ланцет", способные поражать БПЛА, они сопровождают это анимацией, изображающей, как дроны стреляют (!) по "Bayraktar TB2" турецкого производства. Сирия, Ливия, Карабах в дыму, должно быть, дают украинский сигнал, ищут уверенности", - написал Агар в социальных сетях.

"Байрактар ТБ2" - кошмар для российских "Панцирей-С1"

После того как беспилотники "Байрактар ТБ2" сокрушили российские системы противовоздушной обороны на поле боя в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе, Россия понесла большую потерю престижа на международной арене.

Турецкие вооруженные силы, применяющие на самом передовом уровне системы радиоэлектронной борьбы, в результате операций вооруженных БПЛА сделали непригодными для использования "Панцири-С1", державшие на прицеле турецкие самолеты.

Комментарии читателей:

Дерманбей Анадолу: Мечтать не вредно…

В конце концов: На эти мины будут натыкаться и их самолеты.

Торос: Продолжайте снимать мультики, а мы, даст бог, продолжим писать роман…

Муратб: Погодите, мы еще найдем способ их обойти.

Али: Жажда реванша?

Путешественник: Очень скоро русские обязательно разработают оружие, способное сбивать "Байрактар ТБ2", такой потенциал, к сожалению, есть, и они давно работают над этим.

Хакан: Путешественник, пусть работают, кто сказал, что и против этого не будут приняты меры? Когда русские попытаются сбить наши БПЛА, мы будем просто смотреть?

Мустафа из Сакарьи: "Байрактар ТБ2" не летает сам по себе, разумеется, есть защита. Пусть боятся, например, "Корала" (Koral, турецкая система радиоэлектронной борьбы - прим. ред.).

ТУРОК: Анимации - это хорошо, анимации с российскими системами противовоздушной обороны "Панцирь" тоже были красивыми, но их конец был совсем не веселым.

Цветок: Тому, кто на нас не нападает, нечего бояться.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Ливия
Россия
Сирия
Турция
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Беспилотные системы
Концерн Калашников
Проекты
БПЛА
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