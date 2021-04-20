Северный флот начал учения в Арктике

Североморск. 19 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские военные сообщили о старте масштабного учения Северного флота, задействованы объекты в Арктике, атомные подводные лодки, авиация и ПВО, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня на Северном флоте началось межвидовое командно-штабное учение, которое проходит под общим руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова", - сообщил в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Там заявили, что особое внимание в рамках данного учения будет уделяться обеспечению безопасности объектов экономической деятельности России в Арктике, проведению спасательных операций и оказанию помощи на море в данном регионе, а также разрешению возможных кризисных ситуаций в случае их возникновения, защите и обороне морских коммуникаций.

"На первых этапах учения в повышенные степени боевой готовности приведены органы военного управления Северного флота, объединения и соединения, а также отдельные воинские части флота", - сообщили в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, начато развертывание атомных подводных лодок и корабельных сил Северного флота в море, в районы сосредоточения выдвинулись подразделения армейского корпуса. Кроме того, армия ВВС и ПВО приступила к переброске сил на аэродромы оперативного базирования в Арктике и наращиванию системы противовоздушной обороны на арктическом направлении.

"На различных этапах межвидового учения будут задействованы атомные и дизельные подводные лодки, корабли Кольской флотилии разнородных сил и соединения ракетных кораблей, суда обеспечения, подразделения армейского корпуса, летательные аппараты, военная и специальная техника армии ВВС и ПВО Северного флота", - сообщили в Минобороны РФ.

В департаменте сообщили, что данное учение проводится в соответствии с существующей системой подготовки штабов и завершает комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки органов военного управления флота в зимнем периоде обучения.

"В ходе учения будет проверен уровень подготовленности органов военного управления Северного флота при планировании и проведении действий по разрешению кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе и управлению межвидовыми группировками в рамках решения данных задач", - сообщили военные.