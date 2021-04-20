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На Севере планируют поднять советские подлодки К-27 и Б-159

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российские ведомства разработают «дорожную карту» по подъему затонувших подводных лодок К-27 и Б-159, которые находятся в Карском и Баренцевом морях, говорится в плане мероприятий по реализации стратегии развития Арктической зоны и основ госполитики в Арктике.

Cогласно документу, с которым ознакомился Интерфакс, запланирована разработка и утверждение плана мероприятий по подъему и дальнейшей утилизации затопленной аварийной атомной подводной лодки К-27 и затонувшей атомной подводной лодки Б-159 с отработавшим ядерным топливом.

Работы проводятся в рамках реализации планов по развитию Арктики до 2035 года.

По данным из открытых источников, «К-27» - подводная лодка проекта 645 ЖМТ была построена в 1962 году и числилась в боевом составе ВМФ до 1965 года. В 1966-1967 годах находилась на ремонте из-за проблем с реактором. В 1968 году в ходе испытаний произошла авария реактора, в результате которой экипаж получил большую дозу радиационного облучения, девять моряков скончалось от лучевой болезни. В 1979 году лодка была исключена из состава ВМФ, и в 1982 году затоплена у берегов Новой Земли на глубине порядка 30 метров.

Подлодка Б-159 была включена в состав ВМФ в 1963 году, выведена из состава флота в 1989. Всего за время службы прошла более 212 тыс. морских миль.

До 2003 года лодка находилась в пункте временного хранения. В 2003 году во время буксировки на судоремонтный завод «Нерпа» в городе Снежногорск затонула в вблизи острова Кильдин. Из десяти членов экипажа, находившихся в тот момент на лодке, девять человек скончались.

 Российские специалисты неоднократно говорили о планах подъема данных лодок, но работы так и не начались.

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Страны
Россия
Проекты
Арктика
Ядерный щит
ЯО
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