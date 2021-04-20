Северный флот начал крупномасштабные учения в Арктике

СЕВЕРОМОРСК (Мурманская обл.), 19 апр – РИА Новости. Крупные учения с участием боевых кораблей, атомных и дизельных подлодок, а также системы ПВО начались в понедельник в Арктике, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Сегодня на Северном флоте началось межвидовое командно-штабное учение, которое проходит под общим руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. На первых этапах учения в повышенные степени боевой готовности приведены органы военного управления Северного флота, объединения и соединения, а также отдельные воинские части флота", - сообщили в министерстве.

Как уточнили в Минобороны, "в рамках плана практических действий начато развертывание атомных подводных лодок и корабельных сил Северного флота в море, в районы сосредоточения выдвинулись подразделения армейского корпуса, армия ВВС и ПВО приступила к переброске сил на аэродромы оперативного базирования в Арктике и наращиванию системы противовоздушной обороны на арктическом направлении".

По данным министерства, особое внимание на учении будет уделяться "обеспечению безопасности объектов экономической деятельности России в Арктике, проведению спасательных операций и оказанию помощи на море", а также разрешению возможных кризисных ситуаций, защите морских коммуникаций.

В ведомстве уточнили, что на различных этапах маневров будут задействованы атомные и дизельные подводные лодки, корабли Кольской флотилии разнородных сил и соединения ракетных кораблей, суда обеспечения, подразделения армейского корпуса, летательные аппараты, военная и специальная техника армии ВВС и ПВО Северного флота.

Также будет проверен уровень подготовленности органов военного управления Северного флота при планировании и ведении действий по разрешению кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе и управлению межвидовыми группировками в рамках решения данных задач.

Как отмечают в Минобороны, учения завершают мероприятия оперативной и боевой подготовки органов военного управления флота в зимнем периоде обучения.