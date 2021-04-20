Ту-160 и Ту-95МС поразили крылатыми ракетами цели на полигоне Пембой

Российские стратегические самолеты Ту-160 и Ту-95МС вновь подтвердили высокую боевую эффективность. В ходе командно-штабного учения их экипажи, поднявшиеся с авиабазы Энгельс в Саратовской области, успешно поразили крылатыми ракетами цели на полигоне Пембой в Республике Коми. Всего в учении было задействовано около десятка самолетов. А точные удары ракетоносцев зафиксировали средства объективного контроля.

В Минобороны РФ рассказали, что пуски крылатых ракет были произведены в ходе более чем 7-часового полета "туполевых". В небе на высоте более 6 тысяч метров и скорости около 600 километров в час экипажи еще и дозаправили свои машины топливом от самолетов - танкеров Ил-78. Все эти элементы пилотирования и боевого применения летчики Дальней авиации России выполнили в рамках воздушного патрулирования назначенных им зон.

"Основной задачей летного состава является отработка уверенных и организованных действий при выполнении задач по предназначению", - сообщил заместитель командующего Дальней авиацией России генерал-майор Александр Цылев.

Надо сказать, что учебные задачи на полигоне Пембой в 60 километрах от Воркуты экипажи ВКС России решают постоянно. Сюда летают стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22МЗ. Маршруты в Республику Коми прокладывают как с расположенной под Саратовом авиабазы Энгельс, так и с дальневосточных военных аэродромов.

Напомним, что 17 августа 2005 года в ходе учений стратегической авиации бомбардировщик Ту-160, на борту которого находился президент РФ Владимир Путин, произвел пуск нескольких крылатых ракет по полигону Пембой. Точнее говоря, они накрыли здание пустующего дома культуры бывшего шахтерского поселка Хальмер-Ю, на территории которого расположен этот полигон.

Пембой также известен как место тренировок экипажей высотных перехватчиков Миг- 31. Нередко в качестве целей для их ударов служат выпущенные "стратегами" крылатые ракеты. А еще несколько лет назад на этом полигоне военные впервые проверили способность зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь - С" сбивать настоящие крылатые ракеты. До этого новые средства ПВО работали только мишеням - имитаторам такого оружия.

Хотя Ту-160 стоит на вооружении не один десяток лет, этот самолет был и остается самым скоростным стратегическим ракетоносцем в мире. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей. В небе этот самолет разгоняется до 2200 километров в час. Его длина составляет 54,1 метра, высота - 13,1 м. Практическая дальность полета - 14 тыс. км. Ту-160 способен нести на борту 12 крылатых ракет. Все вооружение размещено внутри фюзеляжа.

Ту-95МС тоже давно прописался в российском и мировом небе. За внушительные размеры - размах крыльев у "Туполева" более 50 метров - и мощное вооружение на Западе его называют Bear (медведь). Ту-95МС используют для поражения наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.

Оба стратегических ракетоносца сейчас проходят глубокую модернизацию. Кроме того, в России создают совершенно новый авиакомплекс Дальней авиации.

Юрий Гаврилов