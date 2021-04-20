Войти
ТАСС

Ростех показал взаимодействие гаубицы "Мста-С" с беспилотником

483
0
0
Гаубица "Мста-С"
Гаубица "Мста-С".
Источник изображения: © Пресс-служба Ростеха

"Орлан-10Е" передавал координаты цели машине управления, которая рассчитывала установки для стрельбы и отправляла их экипажу

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Специалисты "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех" продемонстрировали представителям инозаказчика взаимодействие самоходной гаубицы "Мста-С", модернизированной под натовский калибр 155 мм, и разведывательного беспилотника "Орлан-10Е". Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Ростеха.

"Инозаказчику продемонстрированы боевые возможности модернизированной 155-миллиметровой самоходной гаубицы 2С19М1-155 в составе артиллерийского комплекса. Установка осуществила стрельбу на максимальную дистанцию 40 км с восстановлением наводки в автоматическом режиме. Кроме того, "Мста-С" показала отличный результат взаимодействия с машиной управления и беспилотником "Орлан-10Е", - сообщили в комплексе вооружений Ростеха.

Как уточнили в пресс-службе, демонстрационный показ состоялся на полигоне Старатель в Нижнем Тагиле. В рамках совместной работы "Орлан-10Е" передавал координаты цели машине управления, которая рассчитывала установки для стрельбы и отправляла их экипажу самоходной гаубицы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Мста-С
Компании
Ростех
Уралвагонзавод
Проекты
БПЛА
Похожие новости
07.09.2020
Оборонка идет ва-банк
02.10.2019
Этому оружию реклама не нужна. О перспективной технике "Уралвагонзавода" для армии России
02.04.2018
ArmHiTech-2018: какую роль играет в Армении оружие из России
20.04.2016
Рычаги прорывных технологий
12.04.2016
Гособоронзаказ: качественно и в срок
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.04 09:52
  • 1
ВМС США испытают «убийцу» российского «Авангарда»
  • 20.04 08:20
  • 1
Российские разработчики создали первый в мире комплекс «воздушного минирования» против беспилотников
  • 20.04 06:00
  • 6
Sina (Китай): может ли российская система С-500 перехватывать истребители-невидимки? Две детали дадут ключ к ответу
  • 20.04 03:24
  • 7
Россия создала самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях - Шойгу
  • 20.04 03:15
  • 13
Шойгу сообщил о завершении основных преобразований в армии
  • 19.04 22:16
  • 1
Абсолютная угроза для НАТО: NI оценил мощь российской армии
  • 19.04 22:16
  • 2
Разработка перспективной Государственной программы вооружений на период с 2024 по 2033 годы
  • 19.04 22:10
  • 39
Дроны могут стать системой ПВО
  • 19.04 22:02
  • 10
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 19.04 21:56
  • 2
Российский ударный беспилотник лишат недостатков «Байрактара»
  • 19.04 19:24
  • 1
Минск заявил о беспрерывных учениях иностранных войск у границ Белоруссии
  • 19.04 19:18
  • 1
Прицел на базу: зачем Россия очищает Лаос от мин
  • 19.04 19:06
  • 1
В одном ряду с Шойгу: за что дают Героя России
  • 19.04 17:48
  • 2
Украинский Т-64Е планировали вооружить двухствольной зенитной пушкой
  • 19.04 17:32
  • 1
Фото: Под Нижним Тагилом ракетные войска дали бой диверсантам