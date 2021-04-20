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ТАСС

Отдельные части Северного флота привели в повышенную боеготовность на учениях в Арктике

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Николай Евменов
Николай Евменов.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Особое внимание в рамках данного учения будет уделяться обеспечению безопасности объектов экономической деятельности России в регионе, сообщили в Минобороны

СЕВЕРОМОРСК /Мурманская область/, 19 апреля. /ТАСС/. Учения по отработке обеспечения безопасности объектов экономической деятельности России в Арктике начались на Северном флоте, объединения и соединения, а также отдельные воинские части флота приведены в повышенную степень боеготовности. Об этом сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.

"Особое внимание в рамках данного учения будет уделяться обеспечению безопасности объектов экономической деятельности России в Арктике, проведению спасательных операций и оказанию помощи на море в данном регионе, а также разрешению возможных кризисных ситуаций в случае их возникновения, защите и обороне морских коммуникаций", - сказали в военном ведомстве.

По его данным, начавшиеся сегодня межвидовые командно-штабные учения проходят под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

В министерстве рассказали, что "на первых этапах учения в повышенные степени боевой готовности приведены органы военного управления Северного флота, объединения и соединения, а также отдельные воинские части флота".

"Начато развертывание атомных подводных лодок и корабельных сил Северного флота в море, в районы сосредоточения выдвинулись подразделения армейского корпуса, армия ВВС и ПВО приступила к переброске сил на аэродромы оперативного базирования в Арктике и наращиванию системы противовоздушной обороны на арктическом направлении", - указали в Минобороны.

Там подчеркнули, что учения завершают комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки органов военного управления флота в зимнем периоде обучения.

Плановая проверка

Как рассказали в Минобороны, в ходе учений будет проверен уровень подготовленности органов военного управления Северного флота при планировании и проведении действий по разрешению кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе и управлению межвидовыми группировками в рамках решения данных задач.

"На различных этапах межвидового учения будут задействованы атомные и дизельные подводные лодки, корабли Кольской флотилии разнородных сил и соединения ракетных кораблей, суда обеспечения, подразделения армейского корпуса, летательные аппараты, военная и специальная техника армии ВВС и ПВО Северного флота", - добавили в министерстве.

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