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Российская газета

Т-34-85 и СУ-76 применяли в качестве зенитных установок во Вьетнаме

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Источник изображения: rg.ru

В ходе боевых действий во Вьетнаме активно задействовалась военная техника, которую ранее использовали в ходе Второй мировой войны.

Например, знаменитые Т-34-85, успевшие также повоевать в Корее и на Ближнем Востоке, внесли свой вклад в противостояние заокеанским агрессорам.

В то же время было понятно, что в 60-е годы эти легендарные машины уже устарели и существенно уступали тем же Т-54, ставшим основой ударной мощи подразделений, атаковавших американцев и их местных сателлитов.

Поэтому неудивительно, что танки-ветераны пытались приспособить для других целей. Например, для придания большей мобильности подразделениям противовоздушной обороны. На базе "тридцатьчетверок" создавали зенитные самоходные установки.

Их вооружили "молотилкой" - 57-мм орудием АЗП-57 комплекса С-60, способным уничтожать различные воздушные цели на высотах до 5000 м.

Под нужды ПВО приспосабливали и легкие САУ СУ-76. На их бронированные корпусы увеличенной высоты монтировались вращающиеся башни с 37-мм автоматическими зенитными пушками 61-К и 23-мм спаренными ЗУ-23-2.

Первая могла доставать противника на дальности до 4000 м, а вторая специализировалась на низколетящих самолетах и вертолетах.

Они использовались для отражения налетов авиации США на различные объекты, а ЗУ-23, по некоторым данным, применялись в ходе освобождения Южного Вьетнама в 1975 году.


Алексей Брусилов

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Страны
Вьетнам
США
Продукция
Талисман
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