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Сергей Липилин назначен новым начальником штаба Балтийского флота

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Президент России Владимир Путин назначил вице-адмирала Сергея Липилина новым начальником штаба Балтийского флота, он уже приступил к своим обязанностям.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации вице-адмирал Сергей Липилин назначен начальником штаба — первым заместителем командующего Балтийским флотом, принял дела, должность и приступил к своим обязанностям», — говорится в сообщении пресс-службы Балтфлота в понедельник, 19 апреля.

По информации пресс-службы Балтийского флота, Липилин родился 26 августа 1965 года в городе Нижнеудинске Иркутской области. Закончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище. В 1987 году начал офицерскую службу в должности командира группы управления минно-торпедной боевой части сторожевого корабля «Ретивый» на Тихоокеанском флоте.

В 2004 году был назначен командиром гвардейского ракетного крейсера «Варяг». В 2012 году закончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Липилин с 2014 по 2018 год занимал должность командующего войсками и силами на Северо-Востоке страны. Затем с 2018 по 2021 год он был заместителем командующего Черноморским флотом.

Липилин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими наградами.

Ранее в апреле стало известно, что войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Балтийского и Северного флотов провели учения, в ходе которых были протестированы сверхдальнобойные станции радиоэлектронной борьбы. Отмечалось, что маневры прошли успешно.

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