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ЦАМТО

Франция предлагает Германии морские патрульные самолеты "Атлантик-2"

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Патрульный самолет авиации ВМС Франции Dassault Atlantic 2
Базовый патрульный самолет авиации ВМС Франции Dassault Atlantic 2 в ходе операций против боевиков Исламского Государства.
Источник изображения: Air & Cosmos

ЦАМТО, 19 апреля. Министерство вооруженных сил Франции предложило поставить ВМС Германии четыре морских патрульных самолета "Атлантик-2" в качестве временного решения для устранения пробела в возможностях борьбы с подводными лодками.

Как сообщил в электронном письме Defense News официальный представитель министерства ВС Франции, в зависимости от потребностей ВМС Германии, им могут быть проданы четыре самолета "Атлантик-2", в случае принятия Берлином обязательства по модернизации их к версии "Стандарт-6".

Таким образом, самолеты будут выполнены в последней версии, которая была поставлена ВМС Франции, и оснащены современным оборудованием для морских патрульных операций. Предложение включает обучение и техническое обслуживание. О начальной готовности к боевому применению самолета в составе французского флота было объявлено в 2020 году.

В министерстве отказались раскрыть стоимость предложения. В письме указано, что поставки вооружения и средств противодействия будут обсуждены на втором этапе.

В основе предложения Франции лежит намерение сохранить участие Германии в программе создания перспективного самолета БПА MAWS (Maritime Airborne Warfare System), которую страны намеревались завершить к 2035 году. Тем не менее, ВМС Германии новые самолеты необходимы к 2025 году, когда истечет срок эксплуатации имеющихся P-3 "Орион". При этом Госдепартамент США в марте 2021 года одобрил продажу Германии 5 самолетов БПА P-8A "Посейдон", а также связанного оборудования и услуг на сумму до 1,77 млрд. долл., что может поставить под угрозу совместный проект европейских стран.

Представители Министерства обороны Германии пока не определились, предложение о закупке какого самолета они намерены представить на рассмотрение парламента. Сотрудник министерства заявил, что решение должно быть принято до того, как в конце июня парламентарии уйдут на летние каникулы.

По данным французского министерства, переговоры между военно-морскими силами двух стран по вопросу продажи "Атлантик-2" продолжаются с учетом тесного двустороннего сотрудничества.

Бывший командующий ВМС Германии вице-адмирал Андреас Краузе, ушедший в отставку в конце марта, выступал за покупку самолетов P-8 "Посейдон" американского производства в качестве временного решения. Занявший его должность вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах пока не высказал свое мнение по этому вопросу.

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Страны
Германия
США
Франция
Продукция
P-3 Orion
P-8 Poseidon
Проекты
2020-й год
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