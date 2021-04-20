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Российская газета

В Арктике начались крупные военные учения

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Источник изображения: Павел Львов/ РИА Новости

На Северном флоте начались учения с привлечением кораблей, подводных лодок, авиации и средств ПВО. Основная цель маневров - обеспечение безопасности объектов экономической деятельности России в Арктике, сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что в ходе тренировок так же будет отрабатываться проведение спасательных операций, оказание помощи на море, разрешение кризисных ситуаций, а также защита и оборона морских коммуникаций.

Учениями руководит главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. В Минобороны отметили, что на первом этапе в повышенную степень боевой готовности приведены органы военного управления Северного флота, объединения и соединения, а также отдельные воинские части флота.

Уже начато развертывание атомных подводных лодок и корабельных сил Северного флота в море, также в районы сосредоточения выдвинулись подразделения армейского корпуса. Кроме того, армия ВВС и ПВО приступила к переброске сил на аэродромы оперативного базирования в Арктике и наращиванию системы противовоздушной обороны на арктическом направлении.

В военном ведомстве отметили, что командно-штабные учения - это финальный этап проверки Северного флота в зимний период обучения.


Александр Степанов

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Минoбороны РФ
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Арктика
Военные учения
СФ
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