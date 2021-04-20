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Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): вот как можно помочь Украине

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Украинские военные на линии разграничения между ДНР и Украиной
Украинские военные на линии разграничения между ДНР и Украиной.
Источник изображения: © REUTERS, Anastasia Vlasova

Украину буквально засыпали формальными «непоколебимыми признаниями» ее территориальной целостности. Но этим дело и ограничивается. Даже американские корабли не дошли до Черного моря. Автор статьи в FAZ считает, что в нынешней ситуации действовать должен ЕС — и явно не военными методами.

Россия направляет войска к границе с Украиной. В НАТО говорят о «кризисе», однако Альянс мало что может сделать. Тем не менее у Европы есть свои возможности

Россия сосредоточила на границе с Украиной сотни танков, пусковых ракетных установок, артиллерийских орудий, несколько десятков тысяч солдат тоже находятся там в состоянии полной боевой готовности. Это самая крупная демонстрация российских вооруженных сил с 2014 года, когда был захвачен Крым. Такого мнению придерживаются члены американского руководства, а также представители НАТО.

Может быть, это всего лишь попытка запугать Украину? Или речь идет о подготовке к новому вторжению, на этот раз на востоке страны, и оно выйдет за пределы территории, уже находящейся под контролем пророссийских сепаратистов?

Западные государства серьезно отнеслись к сложившейся ситуации, а в НАТО уже говорят о "кризисе". Москва утверждает, что речь идет о простой "боевой подготовке", однако никто эти слова серьезно не воспринимает. К тому же Кремль в очередной раз искажает действительность и заявляет, что он просто реагирует на колоссальную демонстрацию силы со стороны НАТО в Черном море. Однако странно, что нет никаких фотографий и видеокадров, способных это подтвердить, тогда как за стягиванием российских войск можно понаблюдать в интернете, в том числе в режиме реального времени.

Практическая поддержка осуществляется в определенных границах

Судя по всему, все это часть российской стратегии, которая свидетельствует о проведении кампании по запугиванию. Тодд Уолтерс, главнокомандующий силами НАТО в Европе, оценивает вероятность российского вторжения в диапазоне "от незначительной до средней". И эта угроза скорее уменьшается, отметил Уолтерс в ходе слушаний в Сенате США. Судя по всему, именно те данные, на которых основывается подобная оценка, и позволили западным государствам договориться не накалять и без того опасную ситуацию.

Украину буквально засыпали формальными "непоколебимыми признаниями" ее территориальной целостности, однако практическая поддержка продолжает оставаться крайне ограниченной. Соединенные Штаты даже не собираются направлять в Черное море два боевых корабля, как было изначально объявлено, хотя такого рода патрулирование - обычная практика.

Вместе с тем министр обороны США Ллойд Остин дал понять, что и новая администрация, в принципе, готова поставить Киеву "некоторые виды вооружений" для самообороны. Однако генерал Уолтерс, который командует американскими войсками в Европе, не видит никаких оснований для этого. Все стороны хвалят Киев за "сдержанность". Вот как переводится эта вежливая дипломатическая формулировка на нормальный язык: "Ничего не предпринимать!"

На самом деле в распоряжении НАТО не так уж много возможностей сделать больше. С прошлого лета Украина - особенно близкий партнер Североатлантического альянса. Однако пока наблюдается недостаток конкретных проектов. Это партнерство - прежде всего полумера, поскольку в 2008 году Украине было обещано членство в НАТО, однако после 2014 года это стало, по сути, невозможным, ведь в таком случае Североатлантический альянс оказался бы втянут в горячий конфликт с Россией. НАТО защищает своих союзников на востоке, но не Украину.

Действовать в этой ситуации способен скорее Европейский союз - не военными методами, а значительным повышением цены за агрессивное поведение России. Даже одного ограничения прохода в Азовское море со стороны России достаточно для нового раунда санкций.

Кроме того, члены Евросоюза должны подумать о дальнейших шагах, которые могут затронуть финансовые интересы Москвы. Америка уже запретила своим банкам покупать российские государственные облигации. Возможно, это правильный путь, в том числе для Европы.


Томас Гучкер (Thomas Gutschker)

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