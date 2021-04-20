Sabah (Турция): «путинская доктрина»

По мнению автора, Россия не претендует на мировое господство, а является сторонником многополярного мира, стабильной Евразии и развивает стратегические отношения с Китаем и Турцией. Несмотря на все атаки, заговоры и ловушки США, «путинская доктрина» становится все сильнее с каждым днем.

Между Россией и США - врагами-братьями, которые вместе управляли миром во времена холодной войны, снова разгорается борьба за влияние, и эта борьба принимает новую форму. Хотя причиной видится украинский кризис, основным мотивом соперничества двух игроков является разное геополитическое понимание нового мира.

Ведь в период реконструкции системы альянсов в новом мире, муки рождения которого мы переживаем, разногласия между двумя странами относительно их сфер влияния становятся все глубже. В этом контексте отличие современной России от США состоит в том, что у нее нет намерения быть сверхдержавой, желающей править миром. Россия - сторонница многополярного мира.

Главная цель России, как отмечал и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, - ближнее зарубежье. В конце концов ни приоритеты в области безопасности, ни ресурсы не могут заставить Москву демонстрировать силу за тысячи километров от своих границ.

Основы новой российской стратегии в сфере безопасности, которую мы можем назвать "путинской доктриной", очень просты: стабильные соседние страны, слабая НАТО, близкий к России Китай, сосредоточение внимания США на других регионах. Один из критериев заключается в том, чтобы третья сторона не нарушала статус-кво и не подрывала интересы Москвы в области безопасности. Пока обстановка в сфере безопасности вокруг России остается определенной и предсказуемой, Россия не считает нужным вмешиваться, как в ходе войны в Нагорном Карабахе. Так, Россия настойчиво отклоняла призывы Армении о помощи.

Но, как мы видели на примере кризисов в Грузии, на Украине, в Сирии и Ливии, если неопределенность нарастает, реакция России является быстрой и жесткой. Так где же Россия под руководством Путина видит себя в сегодняшней геополитике?

Стратегию Америки можно назвать "новым окружением". Это окружение основано на создании особых зон с экономическими, политическими и военными барьерами против противников США, прежде всего Китая и России. И вот Путин расценивает эту новую политику США как превентивные атаки, направленные на то, чтобы помешать России обрести свое историческое могущество.

США полагают, что загнанная в ловушку Россия не сможет стать альтернативным центром силы в Евразии. При этом слабая Россия, в соответствии с данным предположением, опасаясь китайской экспансии, вынуждена будет стать партнером Атлантики по главному проекту США в XXI веке. Однако Путин полон решимости не поддерживать США в сдерживании Китая. Поэтому Россия становится крупнейшим препятствием для планов США по окружению Китая.

Все это время США ожидали, что Москва совершит ошибку. Тем не менее Владимир Путин, увидевший ловушки США, успешно справился с такими испытаниями, как прежде всего Украина и Сирия, самолетный кризис с Турцией, война в Нагорном Карабахе, Ливия и Грузия. Согласно путинской доктрине, США могут отказаться от идеи глобального лидерства, но Москва не может позволить себе роскошь быть слабой.

Поэтому цель санкционной войны США - измотать Россию, исчерпать ее ограниченные ресурсы, вызвать чувство безысходности в стране и проложить путь к краху в Москве. Россия, видя это, сегодня пытается не получить прямого удара от США и отвлечь их внимание, отведя фронт подальше от своей территории. Делая это, Россия поворачивается на Восток.

Путин, развивающий стратегические отношения с Китаем и Турцией, определил в качестве своей стратегической цели не присоединение к большой западной семье, а обеспечение стабильности Большой Евразии. Собственно говоря, несмотря на все атаки, заговоры и ловушки США, путинская доктрина становится сильнее день ото дня.

Разве то, что Байден назвал Путина "убийцей", не является наиболее конкретным доказательством того, насколько смертоносна эта доктрина для США?

Берджан Тутар (Bercan Tutar)