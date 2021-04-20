Армейский спецназ оснащают бронеавтомобилями "Тайфун-К"

Подразделения специального назначения продолжают оснащать бронеавтомобилями "Тайфун-К" c дистанционно управляемым боевым модулем. Несколько таких машин, недавно поступивших в дислоцированную в Забайкалье общевойсковую армию Восточного военного округа, впервые покажут 9 Мая на военном параде в Чите.

В пресс-службе ВВО рассказали, что "Тайфун-К" конструкторы "посадили" на колесную пару 6х6. Для еще большей проходимости армейский броневик снабдили оригинальным шасси, отечественным двигателем мощностью 450 лошадиных сил, коробкой-автоматом и системой автоматической блокировки дифференциалов.

Его особо защищенный модуль вмещает до 16 человек и способен выдержать не только огонь стрелкового оружия, но взрыв мин и снарядов, эквивалентный 8 килограммам тротила. А установленные там пять видеокамер обеспечивают экипажу круговой обзор. Кроме того, в случае повреждения лобового стекла, они помогут водителю броневика выбрать правильную дорогу.

Но, пожалуй, главной "изюминкой" этой машины является ее вооружение. Помимо амбразур для стрельбы, на "Тайфуне - К" предусмотрена установка дистанционно управляемого пулеметного модуля. Огонь в этом случае стрелок будет вести с помощью пульта, выбирая цели на экране, куда станет транслироваться картинка с видеокамер.

Надо иметь в виду, что созданный на базе КамАЗа "Тайфун" - это не просто защищенный армейский грузовик, а многоцелевой внедорожник военного назначения. Его выпускают в нескольких версиях - как бронированное транспортное средство для сухопутных подразделений, в том числе военной полиции. В качестве санитарно-эвакуационной техники, машины спецназа, разведки и т.д. Несмотря на то, что его полная масса может достигать 16 тонн, бронеавтомобиль способен разгоняться до скорости свыше ста километров в час.

Юрий Гаврилов