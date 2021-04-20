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Известия.ru

Крупные учения Северного флота стартовали в Арктике

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Лев Федосеев

В Арктике стартовали крупные учения, в которых принимают участие корабли, атомные подводные лодки и ПВО, под руководством главнокомандующего ВМФ России. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Сегодня на Северном флоте началось межвидовое командно-штабное учение, которое проходит под общим руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. На первых этапах учения в повышенные степени боевой готовности приведены органы военного управления Северного флота, объединения и соединения, а также отдельные воинские части флота», — отметили в ведомстве.

По данным министерства, были развернуты подлодки и корабли флота, в районы сосредоточения направились подразделения армейского корпуса, армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны начала перебрасывать силы на аэродромы оперативного базирования в Арктике и наращивать системы ПВО на арктическом направлении.

Уточняется, что во время учений особенное внимание уделят обеспечению безопасности экономических объектов в регионе, оказанию спасательных операцию на море и решению потенциальных кризисных ситуаций.

Как добавили в Минобороны, при учениях будут использоваться атомные и дизельные подлодки, корабли Кольской флотилии разнородных сил и соединения ракетных кораблей, летальные аппараты, спецтехника и другие объекты.

Учения будут завершены мероприятиями оперативной и боевой подготовки органов военного управления Северного флота в зимний период.

17 апреля сообщалось, что учения провели мотострелки и связисты Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Сибири, в рамках контрольной проверки в войсках.

6 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что в российских Вооруженных силах (ВС) стартовали контрольные проверки боевой готовности.


13 апреля в российском военном ведомстве сообщили, что в соответствии с планом подготовки ВС России в органах военного управления, соединениях и воинских частях в течение апреля будет проведено 4048 учений разного масштаба.

15 апреля Шойгу заявил, что основные преобразования в ВС России завершены. По его словам, были созданы самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях, сформированы военная полиция и Силы специальных операций, а также подразделения беспилотной авиации. Также появился новый вид ВС — Воздушно-космические силы.

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Россия
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Шойгу Сергей
Проекты
Арктика
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СФ
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