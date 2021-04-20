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Известия.ru

В NASA начали первые летные испытания вертолета Ingenuity на Марсе

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Источник изображения: Фото: NASA

Начались первые летные испытания дрона Ingenuity, доставленного с помощью марсохода на Красную планету. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA ) в Twitter.

Планируется, что вертолет в автономном режиме поднимется на высоту около 3 м, продержавшись на ней порядка 30 секунд. Затем, как ожидают специалисты, аппарат снизится и совершит посадку на поверхности Марса.

19 февраля стало известно, что аппарат Ingenuity был доставлен на Марс на борту марсохода Perseveranсe. Сообщалось, что с помощью вертолета NASA планирует изучать планету с высоты нескольких метров. Считается, что подобные дроны смогут проникать удаленно в марсианские пещеры, где возможно найти следы жизни.

Марсоход Perseverance прибыл на Марс 18 февраля. Диспетчер NASA отметила, что при посадке аппарата планово раскрылся парашют. За несколько минут до этого перед входом в атмосферу Марса специалисты NASA получили подтверждение, что маршевый двигатель отделился от ровера согласно графику.

Ровер Perseverance имеет 23 камеры и два микрофона, чтобы передать видео и звук на Марсе в HD-качестве.Специалисты будут искать признаки микробной жизни в бассейне Езеро. Отмечается, что именно там древняя река впадала в озеро, где сейчас можно обнаружить специфичные отложения.

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Страны
США
Продукция
РС-18
Компании
NASA
Проекты
Марс
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