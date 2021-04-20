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Военно-промышленный курьер

За запуск спутника Украине придется заплатить 2 млн долларов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Конечная стоимость сделки Украины с компанией SpaceX по доставке на орбиту украинского спутника «Січ 2-30 (2-1)» составила 1,99 миллиона долларов.

Об этом сообщила нардеп от СН Ольга Василевская, ссылаясь на председателя Госкосмоса Владимира Тафтая. Аппарат планируют запустить до конца 2021 года.

Депутат вспомнила о печальной судьбе другой украинской космической разработки – спутника «Либідь», который хранится в полуготовом состоянии на российском предприятии «Информационные спутниковые системы» в Красноярске.

Отметим, еще в марте в комитете ВР по вопросам экономического развития заявляли, что цена контракта со SpaceX составляет 1 миллион долларов, пишет УНИАН.

В декабре 2012 года Украина потеряла связь со своим малогабаритным космическим аппаратом ДЗЗ «Січ-2». Его следующая модификация - «Січ-2-1» уже не первый год разрабатывается в рамках общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
SpaceX
ИСС Решетнева
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