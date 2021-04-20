Войти
Интерфакс-АВН

Антитеррористические учения начались почти по всей Украине

398
0
0
Служба безопасности Украины (СБУ)
Служба безопасности Украины (СБУ).
Источник изображения: РИА Новости

СБУ: в некоторых районах возможно временное введение особого режима

Киев. 19 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Служба безопасности Украины проводит и планирует масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве областей Украины, в ходе тренировок под усиленной защитой находятся объекты критической инфраструктуры, в том числе энергетической и транспортной системы, сообщает пресс-центр СБУ.

"Во время тренировок усиленное внимание уделяется отработке действий по защите стратегически важных объектов и границ государства. Целью проведения мероприятий является совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам", - говорится в сообщении.

В учениях принимают участие региональные подразделения СБУ, Национальной полиции, Госпогранслужбы, Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

"Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей и др. СБУ обращается к гражданам Украины с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - отметили в ведомстве.

На прошлой неделе тренировочные мероприятия СБУ начались, в частности, в Харьковской, Херсонской и Сумской областях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
Военные учения
Похожие новости
05.12.2019
Jutarnji list (Хорватия): как Вучич превратил Сербию в пешку в руках Запада и России
03.12.2019
The Times (Великобритания): в свои 70 лет альянс НАТО стал больным и сварливым, но мы не должны позволить ему умереть
18.06.2018
В Приднестровье усилена охрана военных объектов
01.02.2016
Дуглас Льют: «Партнерство — это улица с двусторонним движением, сегодня НАТО и Россия — не партнеры»
30.04.2014
Четыре французских двухместных истребителя "Рафаль" прибыли на польскую военную базу в Мальборке
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.04 09:52
  • 1
ВМС США испытают «убийцу» российского «Авангарда»
  • 20.04 08:20
  • 1
Российские разработчики создали первый в мире комплекс «воздушного минирования» против беспилотников
  • 20.04 06:00
  • 6
Sina (Китай): может ли российская система С-500 перехватывать истребители-невидимки? Две детали дадут ключ к ответу
  • 20.04 03:24
  • 7
Россия создала самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях - Шойгу
  • 20.04 03:15
  • 13
Шойгу сообщил о завершении основных преобразований в армии
  • 19.04 22:16
  • 1
Абсолютная угроза для НАТО: NI оценил мощь российской армии
  • 19.04 22:16
  • 2
Разработка перспективной Государственной программы вооружений на период с 2024 по 2033 годы
  • 19.04 22:10
  • 39
Дроны могут стать системой ПВО
  • 19.04 22:02
  • 10
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 19.04 21:56
  • 2
Российский ударный беспилотник лишат недостатков «Байрактара»
  • 19.04 19:24
  • 1
Минск заявил о беспрерывных учениях иностранных войск у границ Белоруссии
  • 19.04 19:18
  • 1
Прицел на базу: зачем Россия очищает Лаос от мин
  • 19.04 19:06
  • 1
В одном ряду с Шойгу: за что дают Героя России
  • 19.04 17:48
  • 2
Украинский Т-64Е планировали вооружить двухствольной зенитной пушкой
  • 19.04 17:32
  • 1
Фото: Под Нижним Тагилом ракетные войска дали бой диверсантам