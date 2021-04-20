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Milliyet (Турция): «Мы должны укреплять отношения в Черном море!»

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Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил США в Европе генерал-лейтенант Фредерик Бен Ходжес
Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил США в Европе генерал-лейтенант Фредерик Бен Ходжес.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

Бывший командующий силами США в Европе в интервью изданию высказался за восстановление доверительных отношений с Турцией, а также поделился мнением, какой должна быть стратегии Америки в Черном море. По его мнению, Россия не представляет угрозу для Турции, однако если таковая возникнет, действия НАТО должны быть следующими.

Бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес (Ben Hodges) в интервью "Миллиет" (Milliyet) прокомментировал положение Турции в Черном море, конвенцию Монтрё, отношения Вашингтона и Анкары.

По его словам, Турция является важным союзником не только в силу региона, в котором находится, но и по многим другим причинам. Однако наряду с этим положение Турции в Черном море также показывает, что США и Европе нужно заниматься отношениями со своим турецким союзником, которые повреждены, и прежде всего восстановить доверие, структуру и характер отношений с Турцией. Это в то же время означает, что нужна стратегия, которая обеспечит использование военно-морских сил в регионе в достаточном количестве в рамках параметров конвенции Монтрё.

Отвечая на вопрос о том, какой должна быть стратегия США в Черноморском регионе, Ходжес отметил: "Мы должны укреплять наши отношения с нашими союзниками в регионе. Турцией, Румынией, Болгарией. И нашими партнерами - Украиной, Грузией, Молдовой. Мы должны конкурировать в дипломатической, информационной, экономической и военной областях. Конкуренция крупных держав предотвращает конфликт крупных держав, поскольку она передает потенциальным конкурентам необходимые сигналы о том, что то или иное место представляет для нас стратегический интерес".

Генерала также спросили, столкнется ли Турция с угрозами в Черном море, прежде всего со стороны России, в случае изменения конвенции Монтрё или сооружения канала Стамбул. Ходжес ответил: "Конечно, я ожидаю, что Кремль как всегда попытается использовать фальшивую риторику и превратно толковать международное право. Но я не думаю, что Россия будет действительно угрожать Турции. Если они будут делать это, НАТО не оставит Турцию одну. По сути нам нужно взять инициативу в свои руки и возглавить усилия по привлечению Кремля к ответственности за систематические нарушения международного права, незаконную оккупацию Крыма, опасную эскалацию напряженности на Украине".

При ответе на вопрос о том, дойдет ли конфликт между Россией и Украиной до войны, собеседник газеты отметил: "Там и так идет война. Эта война началась тогда, когда Россия оккупировала Украину. Несмотря на так называемое "прекращение огня", каждую неделю на Донбассе гибнут украинские военные. Неспособность Германии, Франции и Нидерландов отреагировать на это насилие, игнорирование храбрых женщин и мужчин из Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ воодушевили Кремль. Украина, хотя Запад в значительной степени на ее стороне, является жертвой как нация, подвергшаяся оккупации и потерявшая значительную часть своей суверенной территории. Мне приятно видеть, что США занимают сторону Украины и Турция тоже на стороне Украины. С другой стороны, я ожидаю, что Россия будет постепенно усиливать давление, пытаться спровоцировать украинцев на чрезмерную реакцию и продолжать проверять решимость США".

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Страны
Болгария
Германия
Грузия
Молдавия
Нидерланды
Россия
Румыния
США
Турция
Украина
Франция
Проекты
NATO
ОБСЕ
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