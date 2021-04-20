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Связь с кораблями Каспийской флотилии есть

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Источник изображения: vpk-news.ru

В рамках зачётных тактических учений военнослужащие подразделений войск связи и подвижных узлов связи (ПУС) Каспийской флотилии (КФл) организовали устойчивую защищённую связь между подразделениями, командными пунктами и кораблями, выполняющими задачи на морских полигонах.

На первом этапе учения военнослужащие установили связь по спутниковым, радио- и радиорелейным каналам между ПУС и стационарными узлами связи. Для выполнения данной задачи связисты КФл применили подвижную радиостанцию средней мощности Р-161А2М, подвижную цифровую радиорелейную станцию Р-419МП, а также комплекс аппаратной телеграфной (П-238ТК) и телефонной (П-244ТН) связи.

Кроме того, связисты отработали комплекс мероприятий по инженерному оборудованию и маскировке позиций, провели имитацию развёртывания передвижных станций связи, выполнили прокладку кабельных линий для передачи сигналов боевого управления.

В пресс-службе ЮВО, отметили, что в ходе учения специалисты организовали взаимодействие с пунктами управления кораблей при обнаружении надводных и воздушных целей с дальнейшей выдачей данных об обстановке и целеуказаний на применение оружия. Военнослужащие организовали и подготовили каналы связи на ранее незадействованных частотах с использованием нового программного обеспечения и средств радиосвязи третьего поколения (радиостанции Р-171, Р-173, Р-134).

Всего в мероприятиях боевой подготовки принимают участие более 200 военнослужащих войск связи КФл, задействовано более 15 единиц специальной военной техники.

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Проекты
Военные учения
КФ
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