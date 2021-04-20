РФ собирается поднять затонувшие подлодки К-27 и Б-159

Москва. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Российские ведомства разработают "дорожную карту" по подъему затонувших подводных лодок К-27 и Б-159, которые находятся в Карском и Баренцевом морях, говорится в плане мероприятий по реализации стратегии развития Арктической зоны и основ госполитики в Арктике.

Согласно документу, с которым ознакомился "Интерфакс", запланирована разработка и утверждение плана мероприятий ("дорожной карты") по подъему и дальнейшей утилизации затопленной аварийной атомной подводной лодки К-27 и затонувшей атомной подводной лодки Б-159 с отработавшим ядерным топливом. "Дорожная карта" должна быть готова во втором квартале текущего года.

Работы проводятся в рамках реализации планов по развитию Арктики до 2035 года.

По данным из открытых источников, "К-27" - подводная лодка проекта 645 ЖМТ была построена в 1962 году и числилась в боевом составе ВМФ до 1965 года. В 1966-1967 годах находилась на ремонте из-за проблем с реактором. В 1968 году в ходе испытаний произошла авария реактора, в результате которой экипаж получил большую дозу радиационного облучения, девять моряков скончалось от лучевой болезни. В 1979 году лодка была исключена из состава ВМФ, и в 1982 году затоплена у берегов Новой Земли на глубине порядка 30 метров.

Подлодка Б-159 была включена в состав ВМФ в 1963 году, выведена из состава флота в 1989. Всего за время службы прошла более 212 тыс. морских миль.

До 2003 года лодка находилась в пункте временного хранения. В 2003 году во время буксировки на судоремонтный завод "Нерпа" в городе Снежногорск затонула в вблизи острова Кильдин. Из десяти членов экипажа, находившихся в тот момент на лодке, девять человек скончались.