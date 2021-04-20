Войти
Интерфакс-АВН

РФ собирается поднять затонувшие подлодки К-27 и Б-159

419
0
0
Баренцево море
Баренцево море.
Источник изображения: © Фото : Андрей Белавин

Москва. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Российские ведомства разработают "дорожную карту" по подъему затонувших подводных лодок К-27 и Б-159, которые находятся в Карском и Баренцевом морях, говорится в плане мероприятий по реализации стратегии развития Арктической зоны и основ госполитики в Арктике.

Согласно документу, с которым ознакомился "Интерфакс", запланирована разработка и утверждение плана мероприятий ("дорожной карты") по подъему и дальнейшей утилизации затопленной аварийной атомной подводной лодки К-27 и затонувшей атомной подводной лодки Б-159 с отработавшим ядерным топливом. "Дорожная карта" должна быть готова во втором квартале текущего года.

Работы проводятся в рамках реализации планов по развитию Арктики до 2035 года.

По данным из открытых источников, "К-27" - подводная лодка проекта 645 ЖМТ была построена в 1962 году и числилась в боевом составе ВМФ до 1965 года. В 1966-1967 годах находилась на ремонте из-за проблем с реактором. В 1968 году в ходе испытаний произошла авария реактора, в результате которой экипаж получил большую дозу радиационного облучения, девять моряков скончалось от лучевой болезни. В 1979 году лодка была исключена из состава ВМФ, и в 1982 году затоплена у берегов Новой Земли на глубине порядка 30 метров.

Подлодка Б-159 была включена в состав ВМФ в 1963 году, выведена из состава флота в 1989. Всего за время службы прошла более 212 тыс. морских миль.

До 2003 года лодка находилась в пункте временного хранения. В 2003 году во время буксировки на судоремонтный завод "Нерпа" в городе Снежногорск затонула в вблизи острова Кильдин. Из десяти членов экипажа, находившихся в тот момент на лодке, девять человек скончались.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Арктика
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
07.12.2020
«Военные игры» всерьез: как учения 1983 года чуть не спровоцировали Третью мировую (Ars Technica, США)
21.09.2020
Цефалоподы атакуют косаток
16.12.2019
Steigan (Норвегия): атомные лодки в норвежских фьордах
25.10.2019
Sohu (Китай): почему США не трогают Россию? 96% ее ядерных ракет наземного базирования находятся в минутной готовности к запуску
21.10.2019
Ледяной червь с атомным сердцем
19.08.2019
The Nation (США): сверхдержава Россия боится первого ядерного удара
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.04 09:52
  • 1
ВМС США испытают «убийцу» российского «Авангарда»
  • 20.04 08:20
  • 1
Российские разработчики создали первый в мире комплекс «воздушного минирования» против беспилотников
  • 20.04 06:00
  • 6
Sina (Китай): может ли российская система С-500 перехватывать истребители-невидимки? Две детали дадут ключ к ответу
  • 20.04 03:24
  • 7
Россия создала самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях - Шойгу
  • 20.04 03:15
  • 13
Шойгу сообщил о завершении основных преобразований в армии
  • 19.04 22:16
  • 1
Абсолютная угроза для НАТО: NI оценил мощь российской армии
  • 19.04 22:16
  • 2
Разработка перспективной Государственной программы вооружений на период с 2024 по 2033 годы
  • 19.04 22:10
  • 39
Дроны могут стать системой ПВО
  • 19.04 22:02
  • 10
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 19.04 21:56
  • 2
Российский ударный беспилотник лишат недостатков «Байрактара»
  • 19.04 19:24
  • 1
Минск заявил о беспрерывных учениях иностранных войск у границ Белоруссии
  • 19.04 19:18
  • 1
Прицел на базу: зачем Россия очищает Лаос от мин
  • 19.04 19:06
  • 1
В одном ряду с Шойгу: за что дают Героя России
  • 19.04 17:48
  • 2
Украинский Т-64Е планировали вооружить двухствольной зенитной пушкой
  • 19.04 17:32
  • 1
Фото: Под Нижним Тагилом ракетные войска дали бой диверсантам