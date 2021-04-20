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Членство Украины в НАТО: Макрон уходит от острой темы (Le Figaro, Франция)

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Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © REUTERS, Anne-Christine Poujoulat/Pool via REUTERS

16 апреля в Париже состоялась встреча между Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном. Зеленский не смог добиться вразумительного ответа по поводу вступления Украины в НАТО и ЕС. Чтобы не обидеть своего украинского коллегу, Макрон перевел разговор на другу тему.

Стремясь способствовать ослаблению напряженности между Украиной и Россией с помощью "дипломатии", президент Эммануэль Макрон в пятницу постарался не заискивать перед президентом Украины Владимиром Зеленским, но при этом и не потерять лицо. Перед приемом в Елисейском дворце, Зеленский сказал "Фигаро": "Пришло время пригласить нас присоединиться к Европейскому союзу и НАТО".

Как же вежливо ему ответить, зная, что и Франция, и Германия не поддерживают вступление Украины в НАТО, что было бы поводом для войны с Россией? Просто не говорить на эту тему, как показывает официальный пресс-релиз. В администрации французского президента уточняют, что этот "деликатный вопрос" должен рассматриваться "коллективно" в рамках Североатлантического альянса во время саммита НАТО в июне.

Со времен саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году Париж и Берлин никогда не скрывали своего сильного нежелания интегрировать Украину, которую защищали другие страны, такие как Польша, Турция и Великобритания. Но в пятницу, чтобы не ослабить позиции украинского президента, столкнувшегося с давлением Кремля, было решено публично не напоминать об этом. Это называется дипломатией.


Жан-Доминик Мерше (Jean-Dominique Merchet)

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