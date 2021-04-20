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Российская газета

"Солнцепек" в пустыне: Саудовская Аравия применила ТОС-1А против хуситов

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Сухопутные войска Саудовской Аравии начали активно применять против сторонников движения "Ансар Аллах" тяжелые огнеметные системы ТОС-1А.

В социальных сетях появились кадры ночных стрельб одной из таких боевых машин. Установка была развернута в пустынной местности и выпустила по противнику пять 220-мм реактивных снарядов.

Обнародована также фотография ведения обстрела в светлое время суток. Правда, насколько результативными оказались эти атаки, пока не сообщается.

Первые данные о появлении у королевства "Солнцепеков" появились в начале апреля 2019 года. Известно, что сам контракт - 2017 года.

После прибытия ТОС в регион некоторые эксперты ожидали, что они практически сразу будут брошены в бой, но, похоже, это произошло только сейчас.

Саудовская Аравия стала седьмым иностранным государством, закупившим данную систему - одну из самых разрушительных и эффективных в мире.

В качестве платформы, на которую монтируется пакет с 24 направляющими, использованы основные боевые танки Т-90С с комбинированной броней и встроенной динамической защитой. Мощность двигателя -1000 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч. Экипаж - 3 человека.

В настоящее время для огнеметов разработаны 220-мм неуправляемые реактивные снаряды с максимальной дальностью полета 6000 метров. Они как раз приспособлены для применения в условиях 50-градусной жары.



Алексей Моисеев

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Страны
Саудовская Аравия
Продукция
Солнцепёк
Т-90 "Владимир"
Т-90С
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