Китайская авианосная группа у Тайваня

Китайский военно-морской флот провёл манёвры в Южно-Китайском море. 17 апреля в сети появилось видео авианосной ударной группы ВМС НОАК во главе с авианосцем «Ляонин» в западной части Тихого океана, снятое с эсминца USS Mustin военно-морских сил США.

В состав китайской авианосной ударной группы входили неопознанная стратегическая атомная подлодка, авианосец «Ляонин», океанский корабль комплексного снабжения «Хулунху», эсминец проекта 055 «Наньчан», эсминец проекта 052D «Чэнду», эсминец проекта 052D «Тайюань» и фрегат проекта 054А «Хуанган».

Видео китайской авианосной ударной группы, снятое с эсминца USS Mustin

На видео запечатлён момент приземления китайского истребителя J-15 на «Ляонин». В кадр также попали несколько эсминцев, которые сопровождали авианосец.

«Несмотря на присутствие американского корабля, «Ляонин» продолжал учения в обычном режиме, продемонстрировав уверенность и высокие навыки как моряков, так и пилотов, что свидетельствует о высоком уровне боевой готовности», — анонимно заявил китайский военный аналитик изданию Global Times. По его словам, американский корабль не представлял никакой опасности для ВМС Китая, так как, пока он следил за авианосцем, китайские военные наблюдали за ним.