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ЦАМТО

В Сербию прибыла первая пара МиГ-29 из наличия ВВС Республики Беларусь

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МиГ-29 ВВС Беларуси
МиГ-29 ВВС Беларуси.
Источник изображения: www.belvpo.com

ЦАМТО, 19 апреля. В сербский аэропорт Батайница 17 апреля на борту транспортного самолета Ан-124 "Руслан" прибыла первая пара переданных Белграду из наличия Вооруженных сил Республики Беларусь истребителей МиГ-29.

Как сообщает издание Kurir, самолеты прошли модернизацию до уровня 9.13, соответствующего ранее переданным шести МиГ-29 из наличия Воздушно-космических войск Российской Федерации. После поставки второй пары МиГ-29 общее количество боеготовых истребителей данного типа на вооружении Военно-воздушных сил Сербии возрастет до 14 ед.

Торжественная церемония передачи Вооруженным Силам Сербии четырех самолетов МиГ-29 из наличия Вооруженных Сил Республики Беларуси состоялась 25 февраля 2019 года. Истребители передаются сербской стороне в рамках военно-технической помощи между двумя странами. Ремонт и доработка самолетов выполняют специалисты ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" в Барановичах по запросу ВС Сербии.

Как уже сообщал ЦАМТО, Белград и Москва в 2016 году согласовали пакет поставки ВиВТ ВС Сербии на сумму около 185 млн. евро. В него включена безвозмездная передача шести истребителей МиГ-29 (сербская сторона оплачивает только работы по их ремонту и модернизации), авиационного вооружения и комплектующих, в том числе запасных двигателей, инструмента и другого сопутствующего оборудования для эксплуатации истребителей в течение 15 лет. В стоимость договора включены строительство ангара и укладка нового покрытия на взлетно-посадочной полосе авиабазы. Финансирование доставки самолетов также обеспечила российская сторона.

Работы по капитальному ремонту и модернизации МиГ-29 проводятся на военном авиаремонтном заводе Moma Stanojlovic в Батайнице при участии российских специалистов. Процедуру модернизации пройдут четыре состоящих на вооружении ВВС Сербии самолета (три одноместных МиГ-29B и один двухместный МиГ-29УБ) и шесть истребителей, которые безвозмездно переданы Россией (один МиГ-29A, три МиГ-29С и два МиГ-29УБ). Как ожидается, модернизация последнего МиГ-29 завершится в июне этого года.

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