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Российская газета

Боевую космическую станцию "Алмаз" показали на видео

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Единственную в своем роде боевую орбитальную станцию "Алмаз" впервые подробно показали на видео. Космический корабль предназначался для ведения орбитальной разведки, но при необходимости мог вести и боевые действия - станцию вооружили спаренной автоматической пушкой калибра 23 мм - модифицированным вариантом авиапушки НР-23. Оружие опробовали в космосе - было выпущено несколько десятков снарядов. Справедливости ради стоит сказать, что космическая пушка - оружие оборонительное, оно предназначалось для защиты от попыток снять с орбиты советские аппараты, в том числе и сам "Алмаз".

Существует и ракета класса "космос-космос" с кассетной боевой частью - ею предполагалось вооружать "Алмазы" следующего поколения. Однако главной задачей станции была разведка - для этого в ее корпусе установили телескоп-фотоаппарат "Агат" с диаметром зеркала 1,9 метра. Его характеристики позволяли пересчитывать самолеты на аэродромах НАТО и определять их тип. В кабине "Алмаза" имелся прообраз современных навигаторов - глобус с электроприводом, позволявший экипажу "зависать" над определенной точкой земной поверхности, чтобы рассмотреть ее повнимательнее.

Отличалась станция и комфортом для экипажа. Там имеются полноценные спальные места для экипажа и космический туалет, по документам проходивший как "изделие "Фиалка".

- Это лучшая станция даже по сегодняшним меркам: лучше "Мира", лучше МКС. Благодаря гравитационным двигателям "Алмаз" расходовал за сутки всего 150 граммов топлива, - рассказал "Звезде" дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Борис Волынов.

В свободное от боевой вахты время военные космонавты помогали народному хозяйству СССР - например, подсказывали траулерам рыбные места.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Проекты
NATO
МКС
Рельсотрон
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