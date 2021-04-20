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Российская газета

Перспективную танковую пушку представили во Франции

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Источник изображения: Nexter_Group / https://www.nexter-group.fr

Новую концепцию перспективной танковой пушки представила французская компания Nexter. Она отличается увеличенным калибром и предназначена для танка, создаваемого по совместной франко-германской программе.

Разрабатываемое оружие должно обеспечить тактическое превосходство вооруженных сил не только в ближайшем будущем (2035 год), но и в течение нескольких десятилетий, говорится на сайте разработчика. Пушка получила название ASCALON.

Как полагает bmpd, пушка будет иметь калибр 140 мм: Nexter упоминает эту цифру в своем официальном сообщении несколько раз, говоря об опыте разработок в конце прошлого десятилетия.

Кроме увеличенного калибра и повышенной огневой мощи новая пушка будет отличаться возможностью применения управляемых боеприпасов, в том числе - загоризонтной дальности. Упоминается использование компактных телескопических боеприпасов с максимальной длиной 1300 мм.

Уровень энергии выстрела заявлен в 10 мегаджоулей для подкалиберных боеприпасов с перспективой развития до 13 мегаджоулей. В пушке планируется использовать инновационный дульный тормоз, который даст возможность снизить взрывной эффект выстрела в отношении собственной пехоты и окружающих объектов. Поэтому ASCALON подойдет, в том числе, для ведения боя в городских районах.Разработчики отмечают также возможность интеграции со многими платформами массой до 50 тонн.

ASCALON имеет все шансы стать стандартным вооружением перспективных танков и обеспечить технологическое и тактическое превосходство наземных систем на ближайшие десятилетия, уверен разработчик.


Майя Бирюкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Франция
Компании
Nexter
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