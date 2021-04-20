Российские истребители МиГ-31БМ отработали уход от атаки противника

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" летят из Истринского района в Москву на репетиции воздушной части парада Победы.

ВЛАДИВОСТОК, 19 апр – РИА Новости. Экипажи высотных истребителей МиГ-31БМ отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России в рамках учений провели ракетные стрельбы над акваторией Тихого океана, сообщила пресс-служба ТОФ.

Маневры отработали в ходе контрольной проверки за зимний период обучения.

"Летчики совершенствовали тактические приемы ведения ближнего воздушного боя, элементы маневрирования с большими углами тангажа и крена, а также выполнили пуски ракет класса "воздух-воздух" по воздушным мишеням, имитирующим самолеты условного противника", — говорится в сообщении.

Особое внимание военные уделили технике пилотирования с наступательными и оборонительными маневрами на больших, малых и предельно малых высотах. Молодые пилоты истребительной эскадрильи впервые выполнили задачи по перехвату и уничтожению воздушной цели. Для них учения стали завершающим этапом подготовки к боевому дежурству по противовоздушной обороне в зоне ответственности Тихоокеанского флота.