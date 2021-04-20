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Российская газета

Видео: Истребители МиГ-31 провели ракетные стрельбы над Тихим океаном

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Истребители-перехватчики МиГ-31БМ отработали элементы воздушного боя и провели ракетные стрельбы над акваторией Тихого океана.

Как сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, в тренировках участвовали самолеты отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил. Там отметили, что учения прошли в ходе контрольной проверки за зиму. На тренировках отрабатывались приемы ведения воздушного боя, перехват и поражение воздушных целей, а также уход от атаки истребителей.

В частности, летчики совершенствовали тактические приемы ведения ближнего воздушного боя. Выполняли маневрирование с большими углами тангажа и крена, а также проводили пуски ракет класса "воздух-воздух" по воздушным мишеням, имитирующим самолеты условного противника.

В пресс-службе отметили, что особое внимание было уделено пилотированию с наступательными и оборонительными маневрами. Пилотирование отрабатывалось на больших, малых и предельно малых высотах.

Перехват и уничтожение воздушной цели впервые выполняли молодые летчики истребительной эскадрильи. "Для них учения стали завершающим этапом подготовки к боевому дежурству по противовоздушной обороне в зоне ответственности Тихоокеанского флота", - сказали в пресс-службе.


Александр Степанов

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