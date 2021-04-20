Войска на Курилах отрабатывают задачи по приведению в высшие степени боеготовности

Москва. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Командно-штабная тренировка (КШТ) с органами военного управления, соединениями и воинскими частями стартовала на Сахалине и Курильских островах, сообщает в понедельник штаб Восточного военного округа (ВВО).

"В ходе тренировки органы военного управления, соединения и воинские части армейского корпуса отрабатывают слаженность действий при приведении в высшие степени боевой готовности и совершенствуют практические навыки офицеров в управлении войсками в ходе учебно-боевых задач", - говорится в сообщении.

КШТ - плановая, проводится в рамках контрольной проверки за зимний период обучения, информирует штаб ВВО.

По его данным, в тренировке принимают участие около 1 тыс. военнослужащих, задействовано более 150 единиц военной и специальной техники.

За последние годы Россия значительно нарастила военную группировку на Курильских островах. В частности, в апреле 2019 года Минобороны РФ сообщило о введении в действие на курильском острове Кунашир зоны боевого дежурства ПВО. 1 декабря 2020 года ВВО сообщил, что на Курильских островах размещена систему противовоздушной обороны С-300В4 (концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Осенью 2016 года сообщалось, что Россия разместила на Итурупе и Кунашире новые береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

Согласно открытым данным, в аэропорту "Ясный" на острове Итуруп размещены многоцелевые истребители Су-35 (компания "Сухой"). Российские военные сообщали о создании на курильском острове Матуа аэродрома, который принимает лёгкие военно-транспортные самолёты. В 2016 году сообщалось о планах создать на Матуа пункт базирования кораблей ВМФ России.

На островах Курильской гряды развернута пулемётно-артиллерийская дивизия. В мае 2017 года в пресс-службе ВВО сообщили, что в дивизию поступают новые образцы вооружения и военной техники, в том числе беспилотники.