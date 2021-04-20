Партия "Тайфунов" поступила на вооружение спецназа ВВО в Забайкалье

ЦАМТО, 19 апреля. Партия бронеавтомобилей "Тайфун-К" c дистанционно управляемым боевым модулем поступила на вооружение подразделения специального назначения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Забайкальском крае.

В настоящее время экипажи четырех бронеавтомобилей уже осваивают новейшую технику в ходе практических тренировок в преддверии предстоящего парада Победы в столице Забайкальского края – городе Чита.

Бронированный автомобиль "Тайфун" представляет собой модуль на 16 человек с повышенной защищенностью и проходимостью, способный выдержать детонацию взрывного устройства мощностью до 8 кг в тротиловом эквиваленте. "Тайфун" имеет оригинальное шасси, отечественный двигатель мощностью 450 л.с., автоматическую коробку передач и автоматическую блокировку дифференциалов.

Помимо этого, "Тайфун" обеспечивает высокую защищенность экипажа, груза и узлов машины от стрелкового вооружения, мин и фугасов. Обладает повышенной проходимостью благодаря колесной формуле 6х6, максимальная скорость – 105 км/ч. Бронемодуль оснащен амбразурами для ведения огня из стрелкового оружия.

Также на него может устанавливаться дистанционно управляемое вооружение. На машине установлены 5 видеокамер, которые обеспечивают круговой обзор экипажу в бронемодуле и водителю машины в случае повреждения лобового стекла. Также возможна установка дистанционного управляемого пулеметного модуля, которым посредством пульта и изображения с видеокамер будет управлять стрелок, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.