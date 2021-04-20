Летчики дальней авиации выполнили практические пуски крылатых ракет на полигоне в Республике Коми

ЦАМТО, 19 апреля. Командованием дальней авиации в рамках контрольной проверки за зимний период обучения проведено командно-штабное учение на базе авиационного соединения в Саратовской области.

В ходе полетов стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС летчики дальней авиации выполнили практические пуски крылатых ракет по наземным целям на полигоне в Республике Коми.

Во время выполнения полетного задания экипажи отработали дозаправку в воздухе на высоте более 6000 м и скорости около 600 км/ч, а также воздушное патрулирование в заданной зоне. Продолжительность полетного задания составила более 7 часов.

"Основной задачей летного состава является отработка уверенных и организованных действий при выполнении задач по предназначению" – сообщил заместитель командующего дальней авиацией генерал-майор Александр Цылев.

Всего в учении было задействовано около 10 самолетов дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ил-78, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.