Экипаж ДЭПЛ проекта 636.3 "Магадан" прибудет в Санкт-Петербург 30 апреля

ЦАМТО, 19 апреля. Экипаж ДЭПЛ проекта 636.3 "Магадан", строящейся на предприятии "Адмиралтейские верфи" прибудет в Санкт-Петербург не позднее 30 апреля для освоения общекорабельных систем и систем вооружения подводной лодки.

О готовности к приему экипажа доложено главкому ВМФ адмиралу Николаю Евменову.

В настоящее время сформированный на Тихоокеанском флоте экипаж завершает цикл комплексной подготовки в Учебном центре ВМФ в Обнинске.

ДЭПЛ "Магадан" находится у причала "Адмиралтейских верфей" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) на этапе достройки на воде, завершается монтаж бортового оборудования и систем жизнеобеспечения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Ранее, 26 марта, в Санкт-Петербурге на предприятии "Адмиралтейские верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) состоялась торжественная церемония спуска на воду новейшей большой дизель-электрической подводной лодки "Магадан" проекта 636.3, строящейся для ВМФ России.

"Магадан" – третья подводная лодка серии, строящейся на АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота, заложена 1 ноября 2019 года. Первый корабль, "Петропавловск-Камчатский", передан ВМФ РФ 25 ноября 2019 года. Подводная лодка "Волхов", вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота 24 октября 2020 года. Спуск четвертой подводной лодки "Уфа" запланирован на конец текущего года.

Контракт на строительство серии подписан в сентябре 2016 года, что стало продолжением реализации долгосрочного плана Министерства обороны России по восстановлению боевой готовности Военно-морского флота страны и программы совершенствования дизель-электрических подводных лодок.

Ранее на Адмиралтейских верфях всего за шесть лет, с августа 2010 по ноябрь 2016 года, была построена серия из шести подводных лодок данного проекта для Черноморского флота. Начиная с 2014 года, предприятие передавало ВМФ РФ по два корабля ежегодно.

Подводные лодки модифицированного 636 проекта имеют более высокую (по сравнению с предыдущими проектами) боевую эффективность. Мировой приоритет кораблей этого класса в области неатомного подводного кораблестроения обеспечивают: оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное быстродействующее торпедно-ракетное вооружение. Адмиралтейские верфи являются безусловным лидером строительства субмарин данного класса, а также ведут их гарантийное и послепродажное обслуживание.