Войти
ЦАМТО

Экипаж ДЭПЛ проекта 636.3 "Магадан" прибудет в Санкт-Петербург 30 апреля

367
0
0
Спуск на воду подлодки "Магадан" для ВМФ России
Спуск на воду подлодки "Магадан" для ВМФ России.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Даничев

ЦАМТО, 19 апреля. Экипаж ДЭПЛ проекта 636.3 "Магадан", строящейся на предприятии "Адмиралтейские верфи" прибудет в Санкт-Петербург не позднее 30 апреля для освоения общекорабельных систем и систем вооружения подводной лодки.

О готовности к приему экипажа доложено главкому ВМФ адмиралу Николаю Евменову.

В настоящее время сформированный на Тихоокеанском флоте экипаж завершает цикл комплексной подготовки в Учебном центре ВМФ в Обнинске.

ДЭПЛ "Магадан" находится у причала "Адмиралтейских верфей" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) на этапе достройки на воде, завершается монтаж бортового оборудования и систем жизнеобеспечения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Ранее, 26 марта, в Санкт-Петербурге на предприятии "Адмиралтейские верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) состоялась торжественная церемония спуска на воду новейшей большой дизель-электрической подводной лодки "Магадан" проекта 636.3, строящейся для ВМФ России.

"Магадан" – третья подводная лодка серии, строящейся на АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота, заложена 1 ноября 2019 года. Первый корабль, "Петропавловск-Камчатский", передан ВМФ РФ 25 ноября 2019 года. Подводная лодка "Волхов", вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота 24 октября 2020 года. Спуск четвертой подводной лодки "Уфа" запланирован на конец текущего года.

Контракт на строительство серии подписан в сентябре 2016 года, что стало продолжением реализации долгосрочного плана Министерства обороны России по восстановлению боевой готовности Военно-морского флота страны и программы совершенствования дизель-электрических подводных лодок.

Ранее на Адмиралтейских верфях всего за шесть лет, с августа 2010 по ноябрь 2016 года, была построена серия из шести подводных лодок данного проекта для Черноморского флота. Начиная с 2014 года, предприятие передавало ВМФ РФ по два корабля ежегодно.

Подводные лодки модифицированного 636 проекта имеют более высокую (по сравнению с предыдущими проектами) боевую эффективность. Мировой приоритет кораблей этого класса в области неатомного подводного кораблестроения обеспечивают: оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное быстродействующее торпедно-ракетное вооружение. Адмиралтейские верфи являются безусловным лидером строительства субмарин данного класса, а также ведут их гарантийное и послепродажное обслуживание.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-75
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
2020-й год
636.3
877 Палтус
ТОФ
ЧФ
Похожие новости
05.04.2021
В конце апреля в Санкт-Петербург прибудет экипаж новейшей подводной лодки "Магадан" для обеспечения ее испытаний
29.03.2021
Спущена на воду подводная лодка Б-602 «Магадан» проекта 06363
27.10.2020
Введена в строй подводная лодка Б-603 «Волхов» проекта 06363
27.12.2019
Главные достижения российской "оборонки" 2019 года
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.04 09:52
  • 1
ВМС США испытают «убийцу» российского «Авангарда»
  • 20.04 08:20
  • 1
Российские разработчики создали первый в мире комплекс «воздушного минирования» против беспилотников
  • 20.04 06:00
  • 6
Sina (Китай): может ли российская система С-500 перехватывать истребители-невидимки? Две детали дадут ключ к ответу
  • 20.04 03:24
  • 7
Россия создала самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях - Шойгу
  • 20.04 03:15
  • 13
Шойгу сообщил о завершении основных преобразований в армии
  • 19.04 22:16
  • 1
Абсолютная угроза для НАТО: NI оценил мощь российской армии
  • 19.04 22:16
  • 2
Разработка перспективной Государственной программы вооружений на период с 2024 по 2033 годы
  • 19.04 22:10
  • 39
Дроны могут стать системой ПВО
  • 19.04 22:02
  • 10
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 19.04 21:56
  • 2
Российский ударный беспилотник лишат недостатков «Байрактара»
  • 19.04 19:24
  • 1
Минск заявил о беспрерывных учениях иностранных войск у границ Белоруссии
  • 19.04 19:18
  • 1
Прицел на базу: зачем Россия очищает Лаос от мин
  • 19.04 19:06
  • 1
В одном ряду с Шойгу: за что дают Героя России
  • 19.04 17:48
  • 2
Украинский Т-64Е планировали вооружить двухствольной зенитной пушкой
  • 19.04 17:32
  • 1
Фото: Под Нижним Тагилом ракетные войска дали бой диверсантам