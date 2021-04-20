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ТАСС

Сроки запуска научно-энергетического модуля на орбиту определят в ближайшее время

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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что сейчас есть не только макеты модуля, но и летная машина

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Роскосмос планирует определить назначение и сроки отправки научно-энергетического модуля (НЭМ) в ближайшее время. Об этом сообщил в понедельник генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Ее [машины НЭМ] окончательный дизайн определяется назначением и сроками отправки на орбиту. Все это будет определено уже в ближайшее время", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что сейчас есть не только макеты модуля, но и летная машина. Он также отметил, что запуск многофункционального лабораторного модуля "Наука" к МКС запланирован на июль.

В ноябре 2020 года замдиректора департамента пилотируемых программ Роскосмоса Владимир Данеев сообщил, что НЭМ планируется запустить в 2024 году. Объем модуля составит около 30 куб. м, он сможет вырабатывать 18 кВт электроэнергии в сутки.

Ранее в Роскосмосе допускали, что в случае завершения эксплуатации МКС в 2024 году Научно-энергетический модуль, а также еще два новых российских модуля - Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" и Узловой модуль - будут отстыкованы и станут основой российской национальной орбитальной станции.

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Рогозин Дмитрий
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