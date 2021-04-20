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Интерфакс-АВН

Британия в мае направит в Черное море два боевых корабля

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Корабли ВМС Великобритании.
Корабли ВМС Великобритании.
Источник изображения: telegraph.co.uk

Лондон. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - На фоне напряженности между Украиной и Россией Британия в мае отправит в Черное море два боевых корабля, сообщила газета The Sunday Times, ссылаясь на представителя министерства обороны Соединенного Королевства.

В Черное море будет направлен эсминец противовоздушной обороны и противолодочный фрегат из состава авианосной группы, которая в тот момент будет находиться в Средиземном море.

При этом истребители-невидимки F-35B Lightning и противолодочные вертолеты Merlin будут стоять наготове на флагманском корабле группы - авианосце Queen Elizabeth для оказания поддержки военным кораблям в Черном море.

"Великобритания и наши союзники непоколебимы в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил представитель Минобороны Великобритании.

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
Продукция
AW-101
EH-101
F-35B
HMS Queen Elizabeth
Проекты
Авианосец
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