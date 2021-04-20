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Газета.ru

«Полет проходит тревожно»: как запускали в космос орбитальную станцию «Салют-1»

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Подготовка орбитальной станции "Салют-1"
Подготовка орбитальной станции "Салют-1".
Источник изображения: Wikimedia Commons

50 лет назад была запущена первая в истории орбитальная станция «Салют-1»

19 апреля 1971 года в СССР был произведен запуск первой в истории орбитальной станции «Салют-1». Она представляла собой новый тип космического аппарата, позволяющий автоматически и с участием человека решать различные задачи в условиях длительного полета. После стыковки корабля «Союз-11» 7 июня 1971-го на станцию перешел экипаж в составе Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева. Космонавты более 22 суток выполняли научную работу, но погибли при возвращении на Землю из-за разгерметизации спускаемого аппарата.

В 1964 году генеральный конструктор ракетно-космических систем Владимир Челомей предложил советскому правительству идею орбитальной пилотируемой станции (ОПС), которая смогла бы пробыть в космосе несколько лет и была рассчитана на экипаж из двух или трех космонавтов. Через три года ОКБ-52 под руководством Челомея подготовило проект ОПС «Алмаз», которая могла выполнять как военные, так и мирные научные задачи.

Основной задачей станции было ведение космической разведки.

Она состояла из четырех основных частей: агрегатного отсека, отсека с телескопом для наблюдения за Землей, рабочего отсека и возвращаемого аппарата. Работы по «Алмазу» шли медленно, поэтому в 1971 году в космос была запущена упрощенная версия - долговременная орбитальная станция «Салют-1» (ДОС-1). Она состояла из трех отсеков - агрегатного, рабочего и переходного, к которому пристыковывался корабль «Союз».

Масса станции равнялась 18,6 т (из них вес научной аппаратуры - 1,5 т), длина цилиндрической части составляла 13,1 м, максимальный диаметр едва превышал 4 м. Для обеспечения станции электроэнергией к ее корпусу прикреплялись две секции панелей солнечных батарей размахом 10 м и площадью 33 м².

Несколько корпусов орбитальных станций (ОС) были переданы из ОКБ-52 Челомея в ОКБ-1.

Целью запуска с космодрома Байконур являлась отработка элементов конструкции и бортовых систем, проведение научных исследований и экспериментов в космическом полете.

19 апреля 1971 года станция «Салют-1» была выведена на орбиту ракетой-носителем «Протон-К» со следующими параметрами: максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) - 222 км, минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) - 200 км, период обращения - 88,5 минуты, наклонение орбиты - 51,6 градуса.

«По 15-минутной готовности Госкомиссия и все гости покинули душные служебные помещения и поднялись на трибуну наблюдательного пункта. В такую весеннюю ночь с наслаждением вдыхаешь воздух, напоенный степными ароматами. «Пятисотка» (ракета-носитель "Протон-К» - "Газета.Ru") действительно красива в свете прожекторов, когда она стоит на старте, освободившись от башен обслуживания и наземной предстартовой суеты. Минутная готовность! Разом умолкли разговоры. Чувствую, как внутренне напряглись все стоящие на наблюдательном пункте. На секунды ночная степь заливается ослепительным светом, и на нас обрушивается оглушительный рев. «Пятисотка» легко взлетает, затмив своим ярким факелом звезды. В космос уносится первый ДОС. Тогда мы еще не осознавали и не могли предвидеть, что этим пуском открыли эру орбитальных космических станций», - вспоминал ученый-конструктор Борис Черток в своей книге «Ракеты и люди».

На первом этапе полет осуществлялся в автоматическом режиме. После отделения орбитального блока станции от последней ступени ракеты-носителя автоматически раскрылись панели солнечных батарей и заняли рабочее положение антенны бортовых радиосистем. По команде с Земли было приостановлено вращение орбитального блока, начавшееся при его отделении от ракеты.

Полет «Салюта-1» начался не без проблем. 19 апреля организатор и руководитель подготовки первых советских космонавтов Николай Каманин записал в своем дневнике: «По первым докладам мы убедились в успешном выходе станции на орбиту и раскрытии ее антенн и солнечных батарей. Однако в конце первого витка выяснилось, что на станции не открылась крышка отсека научной аппаратуры. Этот дефект исключает возможность проведения ряда экспериментов, но он не должен отрицательно повлиять на полет станции, и поэтому нами было принято решение о вывозке на старт ракеты с транспортным кораблем».

На следующий день, 20 апреля, Каманин добавил: «Полет станции проходит тревожно». Выяснилось, что отказали шесть из восьми вентиляторов системы жизнеобеспечения и терморегулирования. Тем не менее, было решено отправить экипаж корабля «Союз-10» для стыковки с ДОС-1. Планировалось, что космонавты оценят обстановку на месте и после консультаций с Землей решат, что делать дальше.

Первая попытка создания на орбите долговременной обитаемой станции не увенчалась успехом. 24 апреля 1971 года состоялась неудачная стыковка «Союза-10» с «Салютом-1»: космонавты не смогли перейти на станцию из-за повреждения стыковочного узла.

Корабль вернулся на Землю, а ДОС-1 продолжила полет в автоматическом режиме.

Зато 7 июня 1971-го была произведена успешная стыковка с «Салютом-1» транспортного космического корабля «Союз-11», экипаж которого в составе Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева перешел в помещение научной станции. Впервые в истории космонавты были доставлены на борт ДОС-1.

Процесс стыковки космических аппаратов проводился в два этапа. На первом сближение «Союза-11» с «Салютом-1» до расстояния 100 метров осуществлялось в автоматическом режиме управления. Дальнейшее сближение проводилось экипажем корабля. После причаливания была произведена жесткая механическая стыковка аппаратов и соединение их электрических и гидравлических коммуникаций. Затем космонавты проверили герметичность отсеков и работу бортовых систем станции, параметры микроклимата в отсеках состыкованных аппаратов, открыли крышки герметичного люка, соединяющего их, и по переходу вошли в помещение ДОС-1.

Космонавты проработали на ней более 22 суток и поставили рекорд по продолжительности космического полета человека.

Бортинженер «Салюта-1» Волков описывал свои впечатления от пребывания на станции в дневнике. Так, в сообщении за 15 июня 1971 года он среди прочего отметил: «Наблюдаю Землю. Аравийский полуостров. Красного цвета безжизненная пустыня с заметными следами песчаных дюн. Порой видны какие-то темные точки, от которых тянется шлейф. Европейская часть материка узнается сразу же по следам самолетов, вроде белых полос, идущих вдоль колеи железной дороги, а также по количеству рек и густой населенности. Практически весь материк испещрен разного цвета квадратиками. Америка прекрасна своими ночными городами, которых очень много разбросано на материке. В наиболее крупных городах видны даже магистрали проспектов в виде световых полосок, пересекающихся в центре».

Экипаж выполнил большой объем научно-технических, медико-биологических, физических, астрофизических и других исследований. Кроме того, Добровольскому и Пацаеву пришлось ликвидировать первый в истории ОС пожар, вспыхнувший в обитаемом гермоотсеке. Возгорание силовых кабелей произошло в присутствии космонавтов, поэтому им не составило труда справиться с происшествием.

Поначалу успешно складывавшаяся экспедиция окончилась трагедией. 29 июня 1971-го была произведена расстыковка, и после выдачи тормозного импульса «Союз-11» начал спуск с орбиты. Однако после разделения отсеков произошла разгерметизация спускаемого аппарата. Добровольский, Волков и Пацаев погибли.

Полет станции «Салют-1» дал первый опыт создания и обеспечения функционирования тяжелых космических аппаратов, позволил получить полезные данные о возможности длительного пребывания и работы человека в космосе.

ДОС-1 пробыла на орбите 175 суток.

11 октября 1971 года станция прекратила существование над акваторией Тихого океана.

Всего было изготовлено и выведено на орбиту пять аппаратов этой серии: «Салют-1», «Салют-3», «Салют-4», «Салют-6», «Салют-7». Станции «Салют-2» и «Салют-5» имели военное назначение и относились к серии орбитальных станций «Алмаз». Программа «Салют» продолжалась с 1971 по 1986 год, в результате чего был накоплен большой опыт долговременного нахождения человека в космическом пространстве.


Дмитрий Окунев

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Страны
Россия
США
Продукция
B-52
Протон-(К)М
Компании
КБ-1
Проекты
Байконур
Медицина
Салют ОрС
Союз ПКК
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