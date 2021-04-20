Суперкомпьютеры позволили в разы сократить затраты времени и финансов в ОКБ Сухого

ЦАМТО, 19 апреля. Применение в авиастроении математического моделирования с использованием суперкомпьютерных технологий уже сейчас позволяет существенно сократить время проведения работ и финансовые затраты.

Об этом в интервью корпоративному изданию Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, в составе Госкорпорации Ростех) – журналу "Горизонты" – рассказал главный конструктор суперкомпьютерных технологий опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Сухого Александр Корнев.

ОКБ Сухого стало одним из пионеров по применению электронного макета изделия – базовой технологии для применения высокоточных физико-математических моделей. "Этот шаг долго готовился, и вот, при проектировании Су-35, а затем и Су-57 эти технологии стали очень широко использоваться и давать свой эффект", – рассказал Александр Корнев. По его словам, квинтэссенция опыта по созданию электронного макета была сосредоточена в следующих работах ОКБ. Так, по его словам, при создании системы пожаротушения одного из новых изделий математическое моделирование с применением суперкомпьютерных технологий позволило в несколько раз сократить время проведения работ и потратить в несколько десятков раз меньше финансовых средств.

На счету центра суперкомпьютерных технологий ОКБ Сухого много крупных достижений в области различных мультифизичных задач, в том числе модели движения самолета на больших углах атаки, нестационарная аэродинамика при отклонении органов управления и при их отказах, многочисленные задачи по применению авиационных средств поражения и отделяемых грузов.

На сегодня одна из перспективных задач центра – создание комплексной математической модели, всеобъемлюще и высокоточно описывающей все компоненты и рабочие тела самолета. "Для нас будущее наступает уже сейчас, мы им занимаемся уже сегодня. Мы ориентируемся на многосвязанность моделей, – отметил Александр Корнев. – В самолете очень много агрегатов, которые работают одновременно в разных средах: гидрожидкости, топливо, воздух, всевозможные газы, электричество. Объединить их и создать комплексную математическую модель, описывающую все эти компоненты и рабочие тела, сейчас возможно, используя упрощенные модели. Но описать одновременно все компоненты самолета сейчас не представляется возможным из-за отсутствия вычислительных ресурсов". По словам главного конструктора суперкомпьютерных технологий ОКБ Сухого, когда создание комплексной математической модели – всеобъемлющей и высокоточной – станет возможным, тогда при создании нового самолета будет достаточно одного летного прототипа. С его помощью можно будет подтвердить правильность использованных при разработке математических моделей, после чего новый летательный аппарат можно будет запускать в серию.

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