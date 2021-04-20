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Nexter демонстрирует орудие для MGCS

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Nexter демонстрирует орудие для MGCS
Nexter демонстрирует орудие для MGCS.
Источник изображения: invoen.ru

Французская компания Nexter представила свою концепцию вооружения для основной наземной боевой системы (MGCS). По замыслу конструкторов, поскольку в ближайшие десятилетия ожидается возобновление интенсивных столкновений, MGCS и сопоставимые системы нуждаются в орудии увеличенного калибра. Основываясь на опыте использования 120-мм гладкоствольной пушки с автоматом заряжания для основного боевого танка "Леклерк" (LECLERC) и собственных разработках боеприпасов (включая телескопические), компания Nexter представила концепцию самозарядной масштабируемой пушки, превосходящей производительности (Autoloaded and SCALable Outperforming GuN, ASCALON). Концепция предназначена «для увеличения шансов на победу в бою с самого начала», за счет более быстрой, дальнобойной и более разрушительной стрельбы, гарантирующей поражение цели с первого выстрела. Одновременно, предполагается уменьшить логистические и эргономические ограничения.

Возможности ASCALON для MGCS

Согласно данным Nexter, ASCALON предлагает открытую архитектуру, которая послужит основой для совместной разработки в рамках программы MGCS. Концепция закладывает базу для будущего европейского стандарта орудий и боеприпасов для ОБТ. При этом, делается опора на предыдущий опыт сотрудничества с союзниками. Например, в рамках работ в 1990-х годах над 140-мм орудием по программе "Будущее основное вооружение танка" (Future Tank Main Armament). Участниками на тот момент были Германия, Франция, Великобритания и США.

Nexter перечисляет пять отличительных особенностей основной системы вооружения:

  • Увеличенный диапазон боеприпасов, благодаря большему калибру. Различная длина сердечников, позволяющая адаптироваться к целевому спектру. Управляемые боеприпасы, способные поражать цели за пределами прямой видимости.
  • Компактный боеприпас с максимальной длиной 130 см. Телескопический боеприпас со снарядом полностью внутри гильзы.
  • Повышенная огневая мощь, благодаря оптимизированной загрузочной камере. При почти неизменном уровне внутреннего давления в дульной части доступно до 10 МДж с потенциалом роста до 13 МДж.
  • Контролируемая кривая давления и новый дульный тормоз уменьшают нежелательное воздействие на окружение в непосредственной близости от пушки. Это снижает опасность для пехотинцев в совместных боях, особенно в городских условиях.
  • Управляемый импульс при стрельбе снижает силу отдачи и ускорение. Это позволяет интегрировать систему в платформы весом менее 50 тонн.

Дальнейшие шаги

В ходе испытательных стрельб с использованием телескопических боеприпасов и 140-мм гладкоствольной пушки удалось продемонстрировать конструкцию этой системы и подтвердить ее высокую техническую зрелость. Ожидается, что система станет полностью технически доступной к 2025 году. В конце 2022 года в рамках проекта MGCS ожидается принятие решения относительно основного вооружения для основной наземной боевой системы. Этап демонстрации технологий планируется завершить к 2024 году.

В марте 2021 года немецкий концерн Rheinmetall представил свой вариант основной системы вооружения для MGCS на базе 130-мм гладкоствольной пушки. Инженеры концерна утверждают, что калибр не имеет решающего значения для эффективности концепции. Вместо этого, они указали на важность значения массы заряда и дульной энергии, которая может быть достигнута с его помощью. Rheinmetall также подает заявку на этап демонстрации технологии для MGCS.

По материалам ресурса euro-sd.com

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Страны
Великобритания
Германия
США
Франция
Продукция
Leclerc
MGCS
Компании
Nexter
Rheinmetall
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