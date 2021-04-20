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Интерфакс-АВН

Российские военные одержали победу в первом конкурсе Армейских международных игр-2021

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Участники окружного этапа конкурса АрМИ-2021 Саянский марш
Участники окружного этапа конкурса АрМИ-2021 Саянский марш.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

Новосибирск. 19 апреля. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Торжественное закрытие первого в текущем году конкурса, проводимого в рамках Армейских международных игр-2021 среди горных подразделений, состоялось на территории природного парка "Ергаки" в Красноярском крае, сообщает в понедельник пресс-служба Центрального военного округа.

В церемонии закрытия приняли участие представители Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил РФ, штаба Центрального военного округа и Центрального спортивного клуба армии.

"По итогам соревнований в общекомандном зачете победила команда России, на втором месте команда Китая и на третьем команда Узбекистана", - говорится в сообщении.

В рамках состязаний военнослужащие преодолели двухдневный 50-километровый лыжный марш с выполнением 12-ти специальных задач, в которые были включены: преодоление подъемов и спусков с использованием горнолыжного и альпинистского снаряжения, ориентирование в горной местности и разведка целей, стрельба из стрелкового оружия, транспортировка пострадавшего из труднодоступного района и другие, говорится в сообщении.

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