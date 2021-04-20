Источник рассказал об отправке на МКС в 2022 году девушки-космонавта

Единственная женщина, входящая в состав российского отряда космонавтов, Анна Кикина в 2022 году полетит на Международную космическую станцию (МКС). Об этом 19 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил Центру подготовки космонавтов ввести Анну Кикину в один из ближайших экипажей кораблей «Союз» для полета на МКС в 2022 году», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшее время станет известно, Кикина будет включена в весенний или осенний экипаж.

Кроме того источник заверил, что вскоре к Кикиной в отряде космонавтов присоединятся еще несколько женщин. Они имеют инженерное образование и являются претендентками на участие в съемках художественного фильма «Вызов», который должен сниматься в космосе.

О том, что Кикина может вскоре отправиться на МКС, 14 марта рассказал глава Центра подготовки космонавтов им. Гагарина Павел Власов. При этом он выразил уверенность, что в обозримом будущем Кикина будет летать на МКС не только бортинженером, но и командиром.

В 2017 году Кикина приняла участие в международном эксперименте SIRIUS, имитирующем полет к Луне.

До этого в космосе побывали четыре советские и российские женщины: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова.