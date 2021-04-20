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Вестник Мордовии

1400-сильная турбина сделает российские Т-80 еще быстрее и маневреннее

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

На танки Т-80 серийно устанавливали несколько вариантов газотурбинных двигателей. На первых образцах был 1000-сильный, который в конце 70-х годов заменили версией в 1100 л.с.

Во второй половине 80-х годов появился ГТД-1250, как понятно из названия, он выдавал уже 1250 л.с.

Этот силовой агрегат прописался на знаменитых Т-80У, уже более трех десятилетий находившихся на вооружении. Известно, что на испытаниях в Греции в конце 90-х "восьмидесятый" с такой турбиной уверенно разгонялся до 80 км/ч, опережая на длительных маршах "Леопарды", "Абрамсы" с "Леклерками" и прочими "Челленджерами".

В настоящее время ГТД-1250 устанавливают на модернизируемые Т-80БВМ.

Создана версия с боевым "форсажным режимом" мощностью 1400 л.с. , который позволяет добиться более высоких характеристик подвижности на современном поле боя.

Учитывая, что газотурбинное направление вновь актуально в отечественном танкостроении, установка таких двигателей повысит возможности Т-80.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Россия
Продукция
M1 Abrams
Т-80
Т-80БВМ
Т-80У
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