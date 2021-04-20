The Globe and Mail (Канада): Владимир Путин делает высокие ставки на Украине

Канадское издание считает, что пока в ситуации вокруг Украины преимущество на стороне Путина. За ним победы России в Сирии, Крыму, Грузии и Приднестровье. США и НАТО по Украине в реальности колеблются. Но обольщаться не стоит. Многое будет зависеть от развития внутриполитической ситуации в России. Многие читатели верят в Путина.

Владимир Путин - президент России, находящийся у власти уже третий десяток лет, - любит заставлять своих противников заниматься гаданиями. А сегодня, когда на границах Украины сосредоточено около 85 000 российских войск, у Москвы может возникнуть соблазн добавить эту страну в растущий список своих международных побед, который включает Приднестровье, Грузию, Крым и Сирию.

Делающиеся явно в советском стиле утверждения Москвы о том, что наращивание военного противостояния провоцируют сами Украина и Запад - это абсолютная химера. Так что же представляет собой массированное перемещение российских войск на границах Украины: блеф, шантаж, испытание, возможный ограниченный новый захват территорий или сигнал о предстоящей тотальной войне? Что движет действиями Москвы?

В течение нескольких лет Путин использовал внешние успехи для того, чтобы компенсировать или отвлечь внимание от неудач на внутреннем фронте. Однако недавние конституционные изменения позволили ему "обнулить" сроки его президентств и снова баллотироваться в 2024 году еще на два срока, до 2036 года. Кроме того, российская вакцина "Спутник V", судя по всему, оказалась вполне успешной и продемонстрировала, что у России есть серьезные резервы в инновациях в ключевых областях. В этих областях России нет равных, и Путин хочет спроектировать этот имидж России на себя.

Но его положение у себя дома не так прочно, как кажется на поверхности. Возможно, антиковидная вакцина и явилась значительным успехом, но в то же время она показала, как редко России удается мобилизовать свой огромный научный потенциал в тотально коррумпированной и склеротичной экономике. Более того, в то время как Москва активно продвигает свою "вакцинную дипломатию", экспортируя "Спутник V", сами россияне ей не доверяют: пока в стране вакцинировано лишь около 6,4% населения. Официальные российские заявления о том, что число смертей от covid-19 составляет всего около 102 000 человек, весьма сомнительны. Истинные цифры, по мнению большинства экспертов, в 2,5 раза больше. И хотя экономика России, возможно, не пострадала от пандемии так сильно, как экономика других стран Запада, она восстанавливается с очень низкого исходного уровня. Она находится в состоянии стагнации и не может серьезно повысить довольно низкий уровень жизни россиян.

В условиях низких мировых цен на энергоносители и большей, чем в любой другой крупной державе, зависимости России от их экспорта, экономические перспективы страны остаются мрачными. Глубокие структурные изменения, необходимые для создания разносторонней национальной экономики в России, несут слишком много политических рисков для Путина, и нет никаких признаков того, что он готов предпринять для этого необходимые шаги. На политическом фронте попытка убийства Алексея Навального провалилась, и, хотя он и был заключен в тюрьму, но выжил как мощный символ оппозиции, а массовые демонстрации, вдохновленные Навальным, сильно потрясают Кремль. Что еще хуже, демонстранты показывают отсутствие страха, что очень опасно для диктаторских режимов. В этой связи неудивительно, что, не желая рисковать глубокими экономическими реформами, не имея возможности устранить Навального и опасаясь роста популярности оппозиции, Путин стремится к внешним "успехам". Вопрос в том, как он при этом оценивает баланс рисков.

Украина попала в поле зрения Путина в немалой степени из-за провалов Минских соглашений 2014 года о прекращении конфликта в восточном регионе Донбасса Украины. Эти договоренности не принесли тех выгод, на которые рассчитывала Россия, и последующие переговоры в нормандском формате тоже не помогли. Москва пыталась навязать Украине конституционные изменения, по сути предоставляя сепаратистским регионам - самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам - право вето в отношении попыток Украины вступить в Европейский Союз и НАТО. Членство в ЕС может укрепить на Украине демократию, и Путин мало чего боится больше, чем демократической заразы. В качестве весьма провокационного жеста, Москва выдала российские паспорта очень многим жителям сепаратистских регионов Донецка и Луганска, создав Кремлю возможность военного вмешательства под предлогом защиты российских граждан.

Владимир Зеленский, избранный в 2019 году президентом Украины, оказался гораздо менее податливым, чем надеялась Москва. Фактически, с самого момента вступления в должность президента Зеленский занял все более ужесточающуюся националистическую позицию, настаивая на территориальной целостности Украины, заявляя о необходимости поддержки со стороны Запада, и даже требуя, чтобы Соединенные Штаты и другие западные страны ускорили присоединение Украины к НАТО. Кремль рассматривает все это не только как афронт, но и как реальную опасность.

Наращивание российских войск за пределами Украины является испытанием для нового президента США Джо Байдена, который имеет большой опыт взаимодействия с Россией. Москва явно надеется, что Байден последует курсом "руководства из-за спины", который был характерен для бывшего президента Барака Обамы, когда жесткая риторика не сопровождалась соразмерными действиями. Россия использует гибридные операции в попытках заставить Запад и Украину пойти на уступки. Среди таких целей России может быть стремление побудить Запад снять или смягчить санкции, уменьшить поддержку Украины со стороны Запада и даже заставить Запад и Украину согласиться на новые российские аннексии. Президент Байден пообещал "непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", но мы пока не знаем, приведет ли это к его значимым политическим инициативам.

По мере роста озабоченности Украины и Запада Путин, похоже, уже одержал по крайней мере одну маленькую победу. Байден, который только что в прошлом месяце согласился в телеинтервью с тем, что Путин является "убийцей", недавно инициировал телефонный звонок российскому президенту и предложил провести американо-российский саммит в верхах. Это предложение в настоящее время рассматривается в Кремле.

Однако то, что Байден может рассматривать как свою попытку деэскалации потенциального конфликта, вполне может оцениваться Путиным как уступка. В этом плане для того, чтобы оценить соответствующие риски и возможные ошибки, нам нужно всего лишь обернуться на злополучную попытку администрации Обамы-Байдена 2009 года нажать "кнопку перезагрузки", ту самую попытку улучшить американо-российские отношения.

Сегодня настало время для таких ошибок. Но хотя Путин и агрессивен, он не безрассуден. Предпринимая свои нынешние военные решения, он делает это в таких обстоятельствах, которые считает относительно безопасными для себя. Но дальше, сталкиваясь с неудачами на внутреннем фронте и надвигающимися парламентскими выборами, он может начать испытывать более сильное давление.

У Запада есть много инструментов для того, чтобы подать ему сигнал о том, что любая новая крупная военная операция будет сопряжена с рисками, которые намного перевешивают выгоды от нее. Дополнительные экономические санкции, блокирование трубопровода "Северный поток - 2" (который имеет важное значение с точки зрения получения Россией доходов от экспорта энергоносителей), поставки на Украину существенных дополнительных объемов оборонительных вооружений, поддержание сплоченности НАТО в этом плане будут иметь значительный эффект. Такой же эффект будет иметь твердая позиция Запада относительно того, что любые переговоры с Россией не должны давать ей ни малейшей возможности полагать, что Запад смирится с очередной ее агрессией.

Эти инструменты должны быть неотъемлемой частью четких сигналов Путину о том, что дальнейшая агрессия России на Украине будет самой безрассудной игрой, которая обречена на провал, и что ему не нужно гадать об ее итогах.

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Аурел Браун - профессор международных отношений и политологии Университета Торонто и научный сотрудник Центра Дэвиса в Гарварде.

Комментарии читателей

wkl

В последние годы, особенно при Дональде Трампе. США очень часто применяли различные экономические и политические санкции против стран-противников. Это прежде всего, Иран, Россия и Китай. И каков результат? Закрытость этих стран от Америки. Они никогда ничего США не говорят, и все держат в секрете. Разве это поспособствовало смягчению международной обстановки?

Естественно, что Путин упорно молчит о своих планах в отношении Украины. Вполне возможно, что он задумал всего лишь быстрый рейд на Украину и быстрый возврат в Россию. Вполне допускаю, что сделает он это для того, чтобы напугать украинцев и заставить их по-настоящему сесть за стол переговоров.

Golf guy3

Я езжу в Россию и Беларусь с 2009 года. Одно я для себя уяснил очень точно: русские ненавидят американцев. Они помогали (косвенно) избраться Трампу, потому что боялись антироссийской Хиллари Клинтон. Они не хотели избрания Байдена, потому что знали, что он не поддастся Путину.

Экономические санкции убийственны для российской экономики. А русские все больше устают от коррупции в путинском обществе. Путину повезло, что он может опереться на Китай. Россия в хаосе, и Путин играет с огнем, сосредотачивая войска на границе с Украиной.

GGagliano

Я думаю, что Запад серьезно недооценивает Путина. Посмотрите только на то, что он все время вверху мировой повестки дня! Со времени прихода Путина к власти в 1999 году душевой ВВП в России вырос в 5 раз! И это несмотря на все западные санкции! У России самый низкий показатель внешний долг/ВВП среди стран G20! Золото-валютные резервы России достигли исторического максимума несмотря на санкции, и продолжают расти. Объявленные только что США меры против первичного размещении российских долговых обязательств только чуть-чуть пошатнули рубль, и он тут же отыграл назад! Путин заранее готовился к действиям Запада. Российские финансы во вполне приличном состоянии.

А помните, что говорил Обама в 2015 году, когда Путин начал участие в сирийском кризисе? Что это будет "ужас" для России. Ну и где этот "ужас" сейчас? Нету его. Асад по-прежнему у власти и контролирует больше территории страны, чем кто-либо из его противников. Россия укрепила свои позиции на Ближнем Востоке. Турция покупает российские С-400, с ней осуществлено уже два нефтяных мега-проекта.

Я думаю, что Путин намного умнее, чем считаем мы на Западе.

app_69507493

А Байден умный только наполовину! Он всего лишь абсолютная марионетка в руках левых активистов в своей демократической партии. Запад еще настрадается с ним!

Sluggo 161616

А не странно вам слышать из уст пресс-секретаря Байдена то, что Трамп говорил в течение всего своего президентства?

Байден совершенно не понимает, что он делает. Он даже не понимает, какой сегодня день!

Идиотические СМИ!

MATTSHER

Аминь! Кончились у нас государственные деятели!

Laurence Mardon

Вне всякого сомнения, наращивать военную группировку ВСУ на линии соприкосновения между "материковой" Украиной и сепаратистскими образованиями на ее востоке начала сама Украина где-то 6-8 недель назад. Об этом почти не сообщалось на Западе, поскольку это не ложилось в мейнстримовский наратив. И ясно, почему Зеленский пошел на это: он считал, что администрация Байдена поддержит его в любом случае.

Ситуация очень похожа на события 2008 года в Грузии, где тогдашний ее президент Саакашвилии инициировал конфликт, полагая, что президент Буш его поддержит.

Минские соглашения - это не одностороннее дело Москвы. Их поддержали и участвовали в их подготовке Берлин и Париж. Их цель состояла не в том, чтобы способствовать наступлению России, а в том, чтобы добиться примирения между Киевом и преимущественно прорусским востоком Украины, который был отторгнут в результате майдана, не поддержанного там.

mike_w2

Какие факторы побуждают Путина к действиям? Да хотя бы опасения того, чтобы не оказаться в очередной раз объектом атаки типа плана "Барбаросса".

Правда, это все-таки давняя история. Сейчас в Европе уже нет той напряженности, что существовала накануне Второй мировой войны.

gary vassos

Путин уже взял курортный Крымский полуостров. Байден слаб и беззуб, как и Обама. Любая мысль дается ему с неимоверной болью. США ничего не сделают, имея такое ничтожное руководство!

KJ1967

Путину не нравится, что Украина не является лояльным членом "русского мира", как Беларусь. Прокремлевские русские и русские националисты за рубежом не признают существования Украины и украинцев.

Graygriff

Я думаю, Путин не станет злить НАТО и постарается избежать масштабного конфликта с альянсом. В конечном счете, дело кончится тем, что он формализует захват Донбасса и "пробьет" сухопутный коридор в Крым. Этот кусок вполне ему по силам. Так что следите за событиями в четырех украинских областях - Луганск, Донец, Запорожье и Херсон.

Killer Jones

О каком успехе российской вакцины говорит автор?

Россия до сих пор не предоставила надежные сведения о ней международным контролирующим агентствам.

А в начале апреля издание EU Obsеrver сообщало ведь о смерти четырех и серьезных осложнениях у шести людей после вакцинации "Спутником V".

Аурел Браун (Aurel Braun)